La encrucijada de Vox: demostrar utilidad pactando con el PP mientras embisten a Juanma Moreno

Vox afronta las elecciones de Andalucía en una situación menos ventajosa que la de hace apenas unos meses. Las encuestas recogen un frenazo de su expectativa de voto, confirmada por las elecciones de Castilla y León, y que podría agravarse ante el ruido que rodea a la formación. A la expulsión definitiva de Javier Ortega Smith, avanzada en exclusiva por Libertad Digital, podría seguirle la de Iván Espinosa de los Monteros.

El bloqueo de los gobiernos en Extremadura y Aragón, del que se culpó al PP en un principio, perjudicaba a los de Santiago Abascal, que anoche decidieron romperlo y anunciar un pacto de gobierno con María Guardiola para dar estabilidad cuatro años. "Estamos contentos, pero no satisfechos", decía Abascal en un mitin de Granada, evidenciando la contradicción en la que se encuentra el partido.

La investidura de Guardiola tendrá lugar el próximo viernes 24 de abril, a la que seguirá la toma de posesión. Todo ello, a las puertas de la campaña andaluza, que arranca oficialmente el 30 de abril. Aunque pudiera parecer que Vox tenía prisa para firmar el acuerdo para alejarlo de la contienda, lo cierto es que han acabado pegándolo lo máximo posible a ella, cerrándolo a sólo dos semanas de concluir el plazo para repetir elecciones en Extremadura.

Un giro a su estrategia para evidenciar que son útiles y el voto a la formación no impedirá un gobierno del PP, especialmente después del resultado en Castilla y León, donde no llegaron al 20% de voto que se habían marcado, quedando por debajo de las expectativas. El objetivo sería frenar el llamado "voto útil" que podría engordar a Juanma Moreno, por el miedo a que los de Abascal bloqueen y fuercen una repetición electoral.

El partido se encuentra en la encrucijada de tener que demostrar responsabilidad en su condición de llave de Gobierno, al tiempo que ataca duramente al PP para marcar distancias y consolidar su espacio electoral. "Hay muchos Partidos Populares", dijo este jueves el líder de Vox, para defender sus ataques a Juanma Moreno mientras negociaba con María Guardiola y Jorge Azcón.

El giro dado para luchar contra el frenazo en las encuestas lo demuestra también su ligero distanciamiento de Donald Trump para acercarse a Giorgia Meloni. Santiago Abascal ha salido a defenderla, destacando la amistad que les une, en pleno choque de la italiana con el presidente de EEUU. Lo hace, además, después de que Vox haya perdido a Viktor Orbán como aliado fuerte tras su derrota en Hungría.

Un reajuste en el rumbo adoptado con la vista puesta en Andalucía, territorio en el que los tres principales partidos medirán realmente sus fuerzas de cara a unas generales. Vox aspira a recuperar su influencia y condicionar el gobierno de Juanma Moreno, que batalla para mantener la absoluta. El PSOE busca resistir y que el PP tenga que depender de los de Abascal para agitar el fantasma de la "ultraderecha".