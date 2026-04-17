María Corina Machado ha comparecido junto a Alberto Núñez Feijóo, y unos 200 opositores venezolanos, en la sede del PP de la calle Génova, donde han mantenido un encuentro. En su discurso, muy emocionada, ha proclamado que "¡Venezuela será libre!" y ha prometido a sus compatriotas exiliados en España: "Volveremos a traerles, a cada uno de ustedes, a casa".

La líder opositora ha comenzado advirtiendo de que en su país "dimos la democracia por heredada", asumiendo que "sólo teníamos derechos" y no "la obligación de defenderlos". Después de elogiar el esfuerzo de los venezolanos por combatir "la peor de las tiranías" y "derrotarla moralmente, electoralmente y militarmente", ha avanzado el próximo reto, y el mayor: "Concretar el desplazamiento del régimen".

"Hoy más que nunca necesitamos que se hable con la verdad, necesitamos un enorme coraje" porque "es momento de avanzar, de la liberación total de los venezolanos, del desmontaje de las estructuras represivas del régimen, de lograr la plena libertad y del regreso de los huidos", ha proclamado.

Una hoja de ruta que culminaría con "el ejercicio pleno de la soberanía popular a través del voto en unas elecciones en las que también puedan votar los de fuera", ha dicho, en referencia a los exiliados. "Consolidaremos el propósito de esta gesta enorme", ha prometido, entre aplausos de los presentes, muy emocionados por escuchar sus palabras. La intervención ha concluido con los venezolanos coreando su himno nacional, Gloria al bravo pueblo.

Antes de que tomara la palabra, Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido también un discurso en el que se ha deshecho en elogios hacia María Corina Machado, destacando de ella su "valentía" y "coraje". "Eres un ejemplo", ha dicho. "Los derechos humanos no son negociables, no dependen del contexto, la geografía o la conveniencia", ha dicho, en clara alusión a Pedro Sánchez y su doble vara de medir con Venezuela e Irán.

"Es un honor estar aquí con María Corina, con la libertad, con luz y taquígrafos, y no escondidos en el aeropuerto de Barajas", ha dicho Feijóo, en referencia al viaje a España de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela que fue colocada por Donald Trump en sustitución de Nicolás Maduro. "Estamos felices porque hoy Venezuela inicia su proceso hacia la Transición. No está terminado, pero es irreversible", ha dicho el líder del PP.

Feijóo ha concluido con una exigencia: "Reclamamos que María Corina pueda volver a Venezuela, y unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes. ¡Viva la resistencia!, ¡Viva María Corina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva España y viva la libertad!", ha concluido, después de nombrar expresamente a Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido coreada por los presentes.