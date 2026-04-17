Sánchez convierte Barcelona en su escaparate internacional y se erige como dique de contención frente a Trump

Barcelona se convierte este fin de semana en el gran escaparate internacional de Pedro Sánchez, decidido a presentarse como el referente de un supuesto frente progresista global con el que aspira a contraponerse a la agenda política de Donald Trump.

Tres citas distintas, pero cuidadosamente encajadas en una misma operación política y mediática. Con Salvador Illa como anfitrión, el presidente del Gobierno ha recibido con honores a su homólogo brasileño en la primera cumbre España-Brasil. Sánchez y Lula da Silva han sellado más de una decena de acuerdos, entre ellos los vinculados a tierras raras y minerales críticos. También medidas de apoyo al emprendimiento y pactos en innovación, ciencia y cultura, junto a compromisos sociales centrados en la violencia de género. Todo ello mientras fuentes gubernamentales admiten que ya se trabaja en una próxima cita similar el año que viene, siguiendo el mismo esquema de proyección internacional que el Ejecutivo quiere extender con China.

Esta cumbre es, la antesala de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde se espera la presencia de líderes como Gustavo Petro, António Costa y Claudia Sheinbaum, que realiza su primer viaje a Europa desde que asumió el cargo. El Gobierno plantea este foro como un espacio para la defensa de las instituciones y el combate contra la desinformación digital, en una semana en la que, paradójicamente, el propio Ejecutivo ha intensificado sus ataques a determinados sectores del poder judicial, cuestionando la "imparcialidad" y el supuesto "color político" de los jueces que investigan al Ejecutivo tras el procesamiento de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

La tercera cita es la llamada Global Progressive Mobilisation, organizada por Ferraz, que reunirá al PSOE y a sus formaciones afines a nivel internacional. Entre los asistentes figuran Teresa Ribera y José Luis Rodríguez Zapatero, además de varios de los participantes en los encuentros anteriores.

Un fin de semana de intensa agenda política que Sánchez remata junto a su candidata en Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de pre campaña en Huelva, cerrando así una puesta en escena perfectamente orquestada de proyección internacional y estrategia interna.