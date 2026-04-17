Sánchez dice que ofreció reunirse con María Corina Machado pero ella lo rechazó por "no oportuno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado claro que, si por él fuera, se habría reunido con la líder opositora venezolana María Corina Machado, que este viernes ha sido recibida en Génova por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha comparecido para proclamar que "¡Venezuela será libre!". Esta tarde hará lo propio con el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Por su puesto a la señora María Corina Machado le hemos ofrecido poder reunirse conmigo y desgraciadamente no hemos tenido ocasión de poder tener esa reunión porque ella ha considerado que no era oportuno", ha matizado el presidente Sánchez en la rueda de prensa posterior a la reunión bilateral entre España y Brasil, donde ambos mandatarios han abordado la situación en Venezuela.

La líder opositora ha optado por no verse con el jefe del Ejecutivo español, que en el Congreso votó en contra del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El mismo PSOE que también rechazó su reconocimiento en las iniciativas aprobadas por la Eurocámara. Tampoco está previsto que acuda al Congreso de los Diputados, y en su lugar visitará el Senado.

"Encantado de poder reunirme con la señora Machado cuando ella tenga la oportunidad y el placer de querer reunirse conmigo", ha enfatizado Sánchez, que no la felicitó tras ser galardonada con el premio Nobel de la Paz. "Las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas para poder reunirnos con todos los líderes de la oposición", ha subrayado, recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González y con Leopoldo López.

Machado ha criticado en diversas ocasiones la deriva judicial del presidente del Gobierno. "La historia lo juzgará", llegó a señalar la líder opositora en un momento en el que el entorno del presidente está bajo presión por el procesamiento de su mujer, Begoña Gómez, por cuatro delitos.

"El futuro de los venezolanos tiene que ser decidido democráticamente por los venezolanos sin interferencias o injerencias extranjeras", ha asegurado Sánchez, en la misma línea del presidente de Brasil, que ha defendido que "Venezuela es destino de los venezolanos", afirmando que la presidenta, Delcy Rodríguez, está "legítimamente en el poder".