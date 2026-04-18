La financiación del PSOE más al descubierto que nunca: nuevas confesiones

En una nueva entrega sobre la corrupción que rodea al entorno del antiguo ministerio de Transportes, El Programa de Cuesta analiza las revelaciones del caso Mascarillas y su pieza separada sobre la presunta financiación ilegal del PSOE. Las confesiones de Patricia Úriz, exesposa de Koldo García Izaguirre, resultan demoledoras al confirmar el trasiego de dinero en efectivo dentro de la sede nacional de los socialistas. Úriz admite sin ambages que acudía a la calle Ferraz para recoger sobres con dinero destinados tanto a su marido como al entonces secretario de Organización, José Luis Ábalos.

Los colaboradores del programa subrayan la anomalía que supone que una organización política moderna realice pagos de gastos corrientes o de cualquier otra índole exclusivamente en metálico. Según el testimonio de Úriz, era la propia secretaria de Secretaría de Ferraz, identificada como Celia, quien la instaba a acudir a la sede para vaciar los cajones de efectivo, alegando que no le gustaba custodiar tales cantidades de dinero en la oficina. Esta práctica, que el PSOE intenta despachar como una gestión de gastos ordinarios, apunta en realidad a un sistema de pagos por favores y comisiones que terminaban en manos de los cabecillas de la trama.

Finalmente, se pone de manifiesto el contraste entre el relato oficial del Gobierno y la realidad de los hechos. El uso de sobres con ventanilla en Ferraz, un detalle aportado con sorna por algunos portavoces socialistas para defender su supuesta transparencia, es utilizado por los analistas para ilustrar la profundidad de la crisis ética en el PSOE. La trama, que vincula directamente a Santos Cerdán tras sustituir a Ábalos, demuestra que el dinero negro circulaba con total naturalidad por las plantas de la sede central del partido en Madrid.