El Gobierno sostiene que el juez Peinado no tiene nada contra Begoña Gómez. Que la instrucción judicial está vacía. Lo cierto es justo lo contrario: la mujer del presidente se enfrenta a un procesamiento muy duro donde va a tener que dar infinidad de explicaciones de cada uno de los cuatro delitos incluidos en el auto de paso al juicio con jurado. Y, para empezar, va a tener que aclarar todos los contactos lanzados desde un cargo de Presidencia –su supuesta asesora– para financiar e impulsar uno de los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno, su cátedra. Esta es la lista que tiene el juez Peinado de todos esos contactos.

"Como hechos o datos indiciarios deben señalarse todas las negociaciones llevadas a cabo por las dos investigadas, con distintas empresas", señala el juez Peinado en su último auto. Las dos investigadas son la mujer de Pedro Sánchez y su autoasignada asesora, Cristina Álvarez, que era realmente la directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno.

Red de contactos

"Así, con Google, el 1 de julio de 2022 tuvo lugar un encuentro entre el Sr. Miguel Escassi, Begoña Gómez Fernández y María Cristina Álvarez Rodríguez, a partir del cual comenzaron las gestiones del acuerdo con la Cátedra". Se trató de la primera de las gestiones acreditadas.

"A ello siguieron correos y reuniones de trabajo vinculadas tanto a esa colaboración como al desarrollo del software, en las que participaron también otras empresas. Consta, además, la presencia acreditada de ambas investigadas en dichas reuniones, así como que responsables de Google identificaban a María Cristina Álvarez Rodríguez como persona integrada en la Cátedra, con intervención activa en el seguimiento del proyecto".

Las empresas clave

Uno: "Con Telefónica, Begoña Gómez Fernández mantuvo una reunión con el entonces presidente de la compañía, el Sr. José María Álvarez Pallete, a la que siguieron contactos con altos cargos de la citada entidad mercantil en relación con el apoyo al proyecto. No se trató, por tanto, de una interlocución residual o subalterna, sino de contactos sostenidos con los máximos niveles de decisión empresarial".

Dos: "Con la empresa Indra, la investigada Begoña Gómez Fernández se reunió en julio de 2022 con el entonces presidente de la compañía, Marc Murtra, en el contexto de la colaboración relativa a la plataforma o software. A ello se añade que un testigo calificó una reunión de ese nivel como inusual y fuera de lo habitual, extremo que refuerza el carácter singular de dicha interlocución, posteriormente confirmada".

El papel de la asesora

Tres: "Con la entidad Deloitte, existieron contactos iniciales por correo en relación con el desarrollo tecnológico del proyecto, seguidos de su participación contractual y técnica en la ejecución y seguimiento del mismo. Deloitte resultó adjudicataria de contratos vinculados al desarrollo de la plataforma, constando además la participación de la investigada Begoña Gómez Fernández y la investigada María Cristina Álvarez Rodríguez en reuniones y comunicaciones de seguimiento, así como la intervención directa de la primera para reclamar la emisión urgente de una factura".

Cuatro: "Con la mercantil Lefebvre - El Derecho S.A., ambas investigadas participaron en una reunión online celebrada el 11 de enero de 2023, junto con responsables técnicos de otras compañías implicadas en el proyecto, dentro del seguimiento del desarrollo de la plataforma".

Cinco: "Con Making Science Group se celebraron varias reuniones de seguimiento técnico del proyecto, en las que se abordaron cuestiones funcionales, de desarrollo y de las empresas intervinientes".

Seis: "Con Reale Seguros hubo contactos relevantes desde el inicio, al integrarse esta entidad en la financiación inicial de la Cátedra. Begoña Gómez Fernández mantuvo una reunión con el CEO de la compañía, el Sr. Ignacio Mariscal, y María Cristina Álvarez Rodríguez realizó seguimiento posterior sobre la continuidad del patrocinio. Además, esta última acudió al acto de firma del convenio y presentación de la Cátedra acompañando a Begoña Gómez Fernández, en presencia de altos cargos de entidades financiadoras".

Siete: "El contacto primero con REALE vino a través de un amigo de su esposo, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Ocho: "También existieron contactos con Fundación La Caixa, igualmente vinculada a la financiación de la Cátedra, con presencia de sus responsables en el acto de firma y presentación institucional". Nueve: "Asimismo, hubo contactos con otras empresas y entidades privadas, entre ellas Mindway".

Diez: también con la "Fundación ONCE". Once, doce, trece y catorce: la "Cámara de Comercio, CONPYMES, KPMG y Human Age, respecto de las cuales, María Cristina Álvarez Rodríguez realizó labores de seguimiento de acuerdos, adendas, financiación, pagos y evolución del proyecto, evidenciando una implicación directa y continuada en la relación con terceros privados".

Quince: "También existieron contactos, este es especialmente relevante, con el grupo Barrabés, con un protagonismo principal de Begoña Gómez Fernández, que mantuvo reuniones y una relación de trabajo vinculada al proyecto de la futura Cátedra y a actuaciones conectadas con dicho entorno. Y con sus cartas de recomendación o sugerencia veladas o explícitas, tratando de que se adjudiquen, como posteriormente acontece, contratos de prestación de servicios a este grupo".

Y Peinado lo resume de la siguiente manera: "En definitiva, no se está ante contactos aislados, accesorios o puramente protocolarios, sino ante una actuación continuada, directa y operativa de ambas investigadas en el ámbito de las relaciones con mercantiles privadas, participando en la captación de apoyos, en el seguimiento de compromisos empresariales, en la evolución de acuerdos y en el desarrollo del proyecto tecnológico. Y es precisamente esa inserción personal y activa en un espacio de interlocución negocial con operadores privados, al margen de los cauces universitarios ordinarios y con proyección económica propia, la que dota a estos hechos de relevancia indiciaria a los efectos del artículo 286 bis del Código Penal".