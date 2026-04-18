Pardo de Vera tira de la manta y apunta a Ábalos por las contrataciones

En una nueva entrega de análisis sobre la corrupción que asola al PSOE, Carlos Cuesta ha desgranado en El Programa de Cuesta las últimas revelaciones sobre el papel de Isabel Pardo de Vera en la trama de compra de mascarillas. El programa ha puesto el foco en la declaración de la que fuera presidenta de ADIF, quien ha intentado desvincularse de las presiones ejercidas por Koldo García, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. Sin embargo, las evidencias presentadas por la UCO y los testimonios de otros altos cargos contradicen flagrantemente esta versión de los hechos, apuntando a una colaboración necesaria en el seno del Ministerio de Transportes.

Durante la tertulia, se ha recordado un mensaje especialmente revelador enviado por el propio Koldo a los responsables de contratación: "Házmelo que si no me cortan los huevos". Esta frase, que denota la urgencia y la presión mafiosa con la que se operaba, precede a la ejecución de contratos millonarios. Cuesta ha subrayado que Pardo de Vera intenta escudarse en el Estado de Alarma y en un real decreto que permitía agilizar trámites, pero los colaboradores de Libertad Digital insisten en que la ley no ampara la arbitrariedad ni el beneficio de una trama corrupta liderada por el entorno más íntimo del ministro.

Uno de los puntos más críticos del debate ha sido la amnesia selectiva de Pardo de Vera. Al ser preguntada por quién asesoró al ministro para firmar una orden que acotaba la contratación de emergencia a 5 millones de euros, la expresidenta de ADIF afirmó desconocerlo, pese a que la firma de Ábalos estampada en dichos documentos es la que dirigía el flujo de dinero hacia la empresa Soluciones de Gestión. Para los analistas del programa, resulta inverosímil que la máxima responsable de la infraestructura ferroviaria no estuviera al tanto de los movimientos que se producían en la planta noble del ministerio. La situación judicial de Pardo de Vera es compleja, ya que se encuentra imputada en otra pieza de la Audiencia Nacional por presuntos amaños en obras públicas, pero su testimonio como testigo en el caso de las mascarillas ha dejado muchas sombras.