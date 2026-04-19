Forestalia: la Guardia Civil logra testigos clave que certifican una cadena de amaños desde el Ministerio de Ribera

Los informes de la Guardia Civil están identificando toda una cadena de proyectos con la misma mecánica de presunto amaño y el mismo origen: el Ministerio de Transición Ecológica. El listado crece y el tamaño e importancia de los proyectos hace incomprensible que todo ello pudiera hacerse a espaldas de los principales cargos del Ministerio.

"La autoasignación de los proyectos del Grupo Forestalia por parte de Eugenio Domínguez, calificada de 'extraordinaria' por múltiples testigos (Elena Pardo, Elvira Bocos), fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores", señala la UCO medioambiental de la Guardia Civil. "Esta acción creaba una 'caja negra' en la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez", explican los investigadores.

Y todo ello cuenta ya con testimonios clave que lo confirman: "La corroboración cruzada de testimonios documenta dos métodos distintos, pero igualmente irregulares para formalizar este control en el sistema SABIA:

En proyectos como 'Masía I y Masía II', el testimonio de Francisco Javier Martín Herrero indica que Eugenio Domínguez se asignó el proyecto a sí mismo figurando simultáneamente como 'Consejero responsable' y 'Técnico responsable', explica la Guardia Civil. Y había una segunda vía: En el complejo 'Clúster Maestrazgo', la evidencia aportada por Natalia Pozuelo de Matos demuestra una variante: Eugenio Domínguez figuraba como 'Consejero responsable' mientras que su secretario sin cualificación técnica, Santiago Martínez Patón, era designado 'Técnico responsable'.

Ambos medios, en el fondo, garantizaban lo mismo: el control de todo por parte del subdirector del Ministerio de Teresa Ribera y Sara Aagesen –ahora ministra y antes secretaria de Estado–.

La Guardia Civil cuenta ya con testimonios decisivos que certifican estas mecánicas de presunto amaño de licencias: "De acuerdo con la declaración de Natalia Pozuelo de Matos, ella era administrativa de la unidad y comenzó a desarrollar el cargo de técnico a partir de diciembre de 2022. Durante la tramitación de dicho proyecto 'Clúster Maestrazgo', Natalia Pozuelo de Matos aún no era técnica, su labor real fue estrictamente administrativa: responder preguntas de interesados en el buzón de la unidad sobre el proyecto, y descargar y enviar el expediente una vez resuelto".

Y "manifiesta que el subdirector, Eugenio Domínguez, pidió que tanto a ella como a Santiago Martínez Patón (el secretario) se les añadiera en la base de datos SABIA como 'Técnicos participantes', a pesar de que no lo eran, y, por ende, carecían de la cualificación técnica". Pozuelo de Matos, además "afirma explícitamente no haber leído documentación técnica del proyecto ni haber participado a nivel técnico en ningún momento, pero sí figuraba en la base de datos como tal".