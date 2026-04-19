Tellado exige a Armengol que deje de "manchar el nombre del Congreso" y vaya al juzgado por la trama de las mascarillas

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha instado este domingo a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a acudir al juzgado "más cercano" y explicar todo lo que sabe sobre la trama de las mascarillas, en el marco del congreso del PP de Mallorca celebrado en Inca, localidad natal de la dirigente socialista.

Durante su intervención, Tellado ha cuestionado la actuación de Armengol en relación con este caso y ha asegurado que "ya veremos si pasa de hija pródiga a diputada prófuga", en referencia a sus declaraciones ante el Tribunal Supremo. El dirigente popular ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja de tratar de desvincularse de una presunta trama de corrupción de la que, a su juicio, es "responsable directa".

En este sentido, ha sostenido que, sin su intervención, dicha red no habría podido operar en Baleares, y le ha reclamado que abandone su cargo, colabore con la Justicia y "deje de manchar el nombre del Congreso de los Diputados". Además, ha criticado que la institución "jamás estuvo en peores manos".

Tellado también ha acusado a Armengol de bloquear iniciativas legislativas en la Mesa del Congreso que no cuentan con el respaldo del PSOE, asegurando que este comportamiento vulnera los derechos de los diputados, en línea con resoluciones del Tribunal Constitucional. Según ha afirmado, la presidenta de la Cámara actúa guiada por el interés del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, el secretario general del PP ha comparado la actual etapa política en Baleares con la anterior, destacando el relevo entre Armengol y la actual presidenta autonómica, Marga Prohens. En su opinión, el cambio ha supuesto pasar "de la noche al día", aludiendo a una gestión más transparente y a políticas fiscales que, según ha señalado, han permitido un ahorro superior a los 1.000 millones de euros para los ciudadanos.

Galmés, reelegido con amplio respaldo

El congreso del PP de Mallorca ha servido también para reelegir a Llorenç Galmés al frente de la formación insular, con un respaldo del 99,8% de los votos. Más de 500 personas han asistido al encuentro, celebrado bajo el lema ‘En buenas manos’, y que ha contado con la presencia de Prohens.

En su discurso, Galmés ha agradecido el apoyo recibido y ha subrayado el carácter colectivo del proyecto político. "No es la candidatura de Llorenç Galmés, es la candidatura del PP de Mallorca", ha afirmado, destacando que el partido afronta una nueva etapa "con ilusión, fuerza y responsabilidad".

El dirigente popular ha puesto en valor la evolución del partido en la isla, que ha pasado de 12 alcaldías en 2019 a 26 en la actualidad, consolidándose como la principal fuerza política. También ha defendido la gestión del Consell de Mallorca y ha destacado inversiones en municipios, mejoras en infraestructuras y la reducción de listas de espera en servicios como la ITV.

"Mallorca está en buenas manos"

Por su parte, Prohens ha destacado la "unidad" del partido en Baleares y ha asegurado que este tipo de cohesión no se produce en otras formaciones. La líder autonómica ha subrayado que el congreso no es un mero trámite, sino una oportunidad para reforzar el proyecto político y aspirar a mayorías más amplias.

Galmés ha cerrado el acto asegurando que el PP afronta el futuro como "una fuerza imparable" y ha reivindicado el arraigo del partido en la sociedad mallorquina. "Mallorca está en buenas manos. Las de todos vosotros. Las del PP", ha concluido.