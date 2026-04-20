Albares ataca a Corina Machado por negarse a participar en la propaganda de Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir su hostilidad hacia la verdadera oposición venezolana. En una maniobra de distracción para ocultar el fracaso diplomático de su autodenominada "Cumbre de la Democracia" en Barcelona, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha cargado duramente contra María Corina Machado, acusándola de "falta de respeto" a las instituciones españolas. El motivo del enfado ministerial no es otro que la firmeza de Machado, quien se ha negado a participar en la coreografía propagandística de Moncloa.

En una entrevista concedida a RNE, Albares no ha escatimado en reproches hacia la líder de Vente Venezuela, llegando a calificar de "error" que Machado se presente en Madrid como referente de una "facción ideológica". El ministro, siguiendo el manual habitual del Ejecutivo, ha recurrido al espantapájaros de la "extrema derecha" para descalificar a la mujer que mantiene en jaque a la dictadura de Nicolás Maduro. "No se puede venir a pedir ayuda y luego desmerecer a las instituciones españolas", subrayó Albares, visiblemente molesto por la autonomía política de la dirigente venezolana.

Resulta especialmente revelador el tono de superioridad moral empleado por el ministro, quien ha recordado de forma poco elegante que Machado llegó a sopesar el asilo en la Embajada española en Caracas. Albares ha intentado utilizar el apoyo puntual del Estado español a figuras como Leopoldo López o Edmundo González como moneda de cambio para exigir sumisión política:

El ministro presumió de que Edmundo González está "libre en Madrid gracias al Gobierno", omitiendo las oscuras circunstancias y presiones que rodearon su salida de Venezuela. Albares también aprovechó para censurar los gritos contra la vicepresidenta de la dictadura, Delcy Rodríguez, durante el acto de la Puerta del Sol, tildándolos de "racismo" en un intento de proteger la imagen de la jerarca chavista del Delcygate.

En un ejercicio de equilibrismo político, el jefe de la diplomacia española censuró que el PP y Vox tengan claro quién es su candidato (el ganador legítimo de las elecciones), mientras afirmaba que el Gobierno de Sánchez "no tiene candidato", insistiendo en que tienen que ser los venezolanos quienes decidan.

Esta supuesta "prioridad por la democracia" contrasta con los constantes gestos de desprecio hacia Machado y la negativa sistemática del Ejecutivo a reconocer los resultados que dan la victoria a la oposición, prefiriendo mantener los puentes de plata con el Palacio de Miraflores.