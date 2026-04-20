Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar la amistad del Gobierno de Pedro Sánchez con la narcodictadura venezolana y para hablar sobre el gran recibimiento de la capital de España a María Corina Machado.

Álvarez de Toledo ha señalado que "es mentira que María Corina Machado solicitase refugio en la Embajada española" y ha dicho que el recibimiento ha sido "emocionante" y que han sido unos días "impresionantes". "No solamente el reencuentro entre María Corina y tantísimos venezolanos forzados al exilio por una dictadura criminal, sino la oportunidad que han tenido miles y miles de españoles de conocerla y de escucharla y de emocionarse y de comprobar el impresionante liderazgo moral y político que tiene", ha señalado la diputada del PP.

"María Corina Machado no es para nada una demagoga, todo lo contrario. Ella siempre razona sus posiciones y lo que pasa es que lo que cuenta y cómo lo cuenta es profundamente poderoso y emocionante. Es capaz de emocionar desde la razón porque habla con verdad y defiende la libertad", ha dicho Álvarez de Toledo, defendiendo a la líder venezolana sobre las críticas que recibe desde la izquierda.

Ha insistido en que las declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares son "falsas, es mentira". "Tanta ambición para acabar convertido en mayordomo de la dictadura china y portavoz de una represora corrupta y torturadora como Delcy Rodríguez. Eso es José Manuel Albares", ha criticado la diputada popular.

Estas fueron las declaraciones de Albares: "Por nuestra parte quedó claro que no había ningún problema para reunirse con ella a ningún nivel y la propia María Corina Machado solicitó refugio en nuestra Embajada y yo personalmente le dije que no había ningún problema. Al final no lo usó, pero eso estuvo ahí. Es algo que es completamente injusto. No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas".

Ante este ataque del Ejecutivo a la oposición venezolana, Álvarez de Toledo ha dicho que "quien desmerece las instituciones españolas es Albares cuando convierte la Embajada de España en Caracas en la sede para la extorsión, el chantaje y la extracción del presidente legítimo del país".

"No ha socilitado ese refugio jamás"

"Ella no ha solicitado ese refugio jamás. Y él desmerece las instituciones y lanza insidias. Y esto es la voluntad de embarrar porque no han podido soportar lo que ha sucedido este fin de semana".

"Careta afuera, ha quedado perfectamente retratado dónde está Sánchez. Él ha querido erigirse en el portavoz de la democracia y los derechos humanos en el mundo y resulta que, como digo, es un caballo de Troya de la dictadura de China en Occidente, en Europa, y un hombre que está al servicio de los peores dictadores", ha insistido la diputada del PP.

"Todo ha quedado perfectamente retratado y dibujado a partir del cuarto viaje que hace Sánchez a China, donde ya se dirige como el principal servidor de China en Occidente, y trabaja para China y para sus intereses en Europa hace tiempo, rompiendo los consensos europeos respecto a China, trabajando para Huawei, favoreciendo sus intereses en España y en Europa, cuando Huawei es una empresa que el resto de Europa y Estados Unidos dicen que debe ser apartada porque colabora en el espionaje chino. Es decir, Sánchez ya está trabajando claramente para el eje de las dictaduras en el mundo. Y eso ha quedado perfectamente visto en este fin de semana".

"Decía el señor Albares también que María Corina ha venido aquí a representar una facción ideológica. Pues sí, la facción de los demócratas frente a los lobistas y los autócratas. Ellos están con los lobistas y los autócratas y la inmensa mayoría de los españoles, desde Felipe González, que ha presentado a María Corina en un desayuno hoy, hasta, por supuesto, Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, y en Europa, Macron, con el que estuvo María Corina hace unos días, Meloni, el primer ministro de Holanda... pues todo ese mundo democrático está con ella".

"Pero es que va mucho más allá de este fin de semana. Sánchez preside el Gobierno que se negó a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, votó en contra en el Congreso. Sánchez preside el Gobierno que participó en una operación de extorsión y chantaje en la Embajada de España en Caracas para extraer al presidente legítimo de Venezuela de su país. Sánchez forma parte de un Gobierno que está trabajando para levantar las sanciones a una corrupta, torturadora y represora de los derechos humanos como Delcy Rodríguez. Sánchez preside el Gobierno que recibió a Delcy Rodríguez contra el derecho internacional y europeo, cuando estaba sancionada y no se le permitía poner un pie en suelo europeo".

"Sánchez ha trabajado para Maduro"

"Es decir, eso es Sánchez: un señor que ha trabajado para Maduro, para Delcy, para la dictadura, que ha hecho negocios con esa dictadura. ¿Por qué va a tener María Corina que blanquear a Sánchez uniéndose con él?", ha dicho la diputada popular.

"Es que es una farsa todo. Zapatero se presenta como el liberador de presos, pero hay que contar cuántos entraron en las cárceles cuando él supuestamente hacía labores de mediación. Él traficaba con el sufrimiento de los presos políticos. Se acercaba a las cárceles junto con Delcy Rodríguez y su hermano Jorge y les ofrecía: si dejas de hacer oposición, sales libre. Esa era la transacción. Y eso le servía como tarjeta de presentación: 'miren qué influencia tengo'. Realmente es difícil caer más bajo", ha criticado Álvarez de Toledo.

"Ella es impresionante. Mucha gente que no la conocía quedó deslumbrada: su fuerza, su valentía, su inteligencia política, su capacidad de movilización. Yo la conozco desde hace más de una década y ya tenía eso, pero ha ido a más. Ha alcanzado una conexión con el pueblo de Venezuela y un liderazgo moral que trasciende sus fronteras. Y es algo que necesitamos también en España", ha concluido Cayetana Álvarez de Toledo en esRadio.