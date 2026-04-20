En directo: María Jesús Montero comparece en la Comisión del Senado por la SEPI

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero comparece en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado.
El PP asegura que tendrá que explicar "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista" ya que según el partido de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a esta entidad en "la sucursal a donde llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales".
María Jesús Montero ha denunciado que la comisión de investigación del Senado "está creada para hacer juicios partidistas" en su contra, en respuesta a las acusaciones del Grupo Parlamentario Vox sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el rescate de las empresas públicas.
La portavoz de Vox ha cuestionado el nombramiento de Vicente Fernández al frente de la SEPI y ha criticado la falta de transparencia en la gestión del organismo, mientras Montero ha rechazado esas afirmaciones, acusando a los intervinientes de formular "juicios de valor sin base" y defendiendo que las funciones de la presidencia están "perfectamente definidas por la ley".
El Grupo Popular ha preguntado a María Jesús Montero por su papel en la operación con Air Europa y por una supuesta conversación en la que habría dicho "yo me encargo de la SEPI" al exministro José Luis Ábalos.
Montero ha defendido que no se trató de un rescate sino de un préstamo "con procedimiento perfectamente establecido y autorizado por la Comisión Europea", y ha asegurado que no recuerda ni reconoce las afirmaciones sobre esa conversación.
El Grupo Popular ha interpelado a María Jesús Montero por la supuesta actividad de Leire Díez, entonces trabajadora de Enusa, en una presunta estrategia de comunicación para reforzar la posición de Vicente Fernández Guerrero en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, incluyendo contactos con periodistas y algunos mensajes de apoyo.
El PP ha aludido además a la existencia de grabaciones y publicaciones en medios en las que se mencionaría la participación de la vicepresidenta del Gobierno, extremo que Montero ha negado conocer.
El Grupo Popular ha preguntado a María Jesús Montero por la existencia de canales formales de información entre el Ministerio de Hacienda, su gabinete, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y las empresas participadas, y por cómo se articulaban las decisiones y el control interno.
Montero ha defendido que los mecanismos de funcionamiento y control "son los que establece la ley" y que no han cambiado desde etapas anteriores, incluyendo las del PP, asegurando que la estructura de consejos de administración y comités de dirección responde al marco legal vigente.
El Grupo Popular ha preguntado a María Jesús Montero si el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales fue fruto de un engaño " a la mujer más poderosa de la democracia" o de un error político.
Montero ha evitado una respuesta directa y ha defendido que durante su etapa no existió ninguna situación irregular investigada por los tribunales, subrayando además que las pesquisas actuales se refieren a hechos "dos años después de su salida" de la SEPI.
El Grupo Popular ha preguntado a María Jesús Montero si conocía la existencia de un supuesto listado de personas para ocupar cargos en empresas públicas, presuntamente vinculado a dirigentes socialistas como Santos Cerdán y a figuras como Koldo García, en el marco de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El PP sostiene que varios de esos nombres habrían acabado en presidencias o direcciones de compañías públicas y habla de un "procedimiento del Partido Socialista".
Montero ha negado tener conocimiento de ese listado y ha respondido que desconoce su existencia, insistiendo en que la comisión no trata asuntos relacionados con Koldo García.
El Grupo Popular ha acusado a María Jesús Montero de haber mantenido un sistema de nombramientos en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en el que, según han afirmado, "12 de 14 presidencias" de empresas participadas habrían recaído en perfiles vinculados al PSOE o a su entorno. El PP sostiene que no se trata de "casos aislados", sino de "un patrón", y ha preguntado si ese nivel de concentración responde "exclusivamente al mérito y la capacidad".
María Jesús Montero ha rechazado las acusaciones de haber mentido en su comparecencia sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y ha pedido que se retire del acta esa afirmación. "Falso, no he mentido", ha dicho, al tiempo que ha acusado al PP de utilizar la comisión para hacer "precampaña en Andalucía" y ha defendido que las decisiones se tomaron en el contexto de la pandemia
El Grupo Popular ha preguntado a María Jesús Montero si fue ella quien propuso el nombramiento de Vicente Fernández Guerrero como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en 2018 y ha reprochado que el organismo permaneciera "más de 528 días en funciones". Montero ha defendido su gestión durante la pandemia, asegurando que las decisiones adoptadas "respondieron al único interés de salvar a este país" y que permitieron "salvar 60.000 empleos en toda España".
La presidenta de la mesa ha advertido a la compareciente que "no haga consideraciones y responda a las preguntas", recordando que podrá intervenir al final del interrogatorio. En ese momento, María Jesús Montero ha replicado que, si el interrogatorio incluye "juicios de valor", la compareciente también debe poder responder en los mismos términos, generando un primer choque de tono en la sesión del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El Grupo Popular ha comenzado la sesión asegurando que María Jesús Montero "está hoy aquí únicamente porque es la candidata del PSOE en Andalucía", aunque insiste en que la comparecencia responde a su etapa como ministra de Hacienda y su responsabilidad en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. "No es una cuestión política, es una cuestión legal", han recalcado, subrayando además que "la ley no entiende de campaña, entiende de responsabilidades".
La comisión de investigación arranca fijando su objetivo: "analizar la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales desde 2018" y determinar si hubo responsabilidades políticas en la concesión de ayudas, rescates y otros apoyos públicos gestionados por el organismo.
La exvicepresidenta del Gobierno y actual candidata del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ya está en la Cámara Alta para afrontar su comparecencia.
El Senado acoge este lunes una sesión decisiva de la comisión de investigación sobre el ‘caso SEPI’, con la comparecencia de la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, en plena precampaña andaluza.
La convocatoria ha sido avalada por la Junta Electoral Central, que descarta vulneración del principio de neutralidad.