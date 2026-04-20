En directo: María Jesús Montero comparece en la Comisión del Senado por la SEPI

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero comparece en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado.

El PP asegura que tendrá que explicar "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista" ya que según el partido de la oposición, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a esta entidad en "la sucursal a donde llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales".