La SEPI confirma que Air Europa pidió ayuda y movilizó al presidente antes de regularse del todo el Fondo de Apoyo

Libertad Digital ha publicado todos los detalles conocidos de tres reuniones clave en el rescate de Air Europa. Se trata de tres citas producidas el mismo día 16 de julio de 2020, tal y como figura en la investigación de la UCO.

La primera de esas reuniones fue en la sede de Globalia –el grupo de Air Europa– entre su máximo responsable –Javier Hidalgo– y nada menos que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ahora con una petición de procesamiento por cuatro delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. La segunda cita juntó al mismo Hidalgo, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. La tercera y última de ellas fue celebrada entre Ábalos, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todas ellas versaron sobre el rescate de Air Europa, como confirman los chats intervenidos por la UCO a la trama del PSOE. Y todo ello ocurrió casi un mes antes de que ese mismo rescate fuera solicitado oficialmente por Air Europa. Pues bien, ahora, una confesión del vicepresidente de la SEPI –la entidad pagadora de ese rescate– ha reconocido que, además, la compañía pidió ayuda antes incluso de que se regulara el mecanismo de pago del paraguas que le podía ayudar, el Fondo de Apoyo.

Este miércoles pasado compareció en la Comisión de Investigación de la SEPI el vicepresidente de la sociedad, Bartolomé Lora, máximo responsable de los rescates a Air Europa y Plus Ultra al ejercer la presidencia en funciones tras la marcha forzosa de Vicente Fernández, mano derecha de María Jesús Montero, tras una imputación en octubre de 2019, la de otro caso, el caso Aznalcóllar.

Lora admitió que, tras el cese de Vicente Fernández, mantuvo contacto con él y que, de hecho, conserva los WhatsApp que se intercambió en los meses posteriores a su dimisión, que coinciden con los meses previos al rescate a Air Europa. Y ese rescate fue pedido por la compañía, como él mismo ha reconocido antes incluso de que el Gobierno regulara el mecanismo de funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas en julio de 2020. Esa decisión, de hecho, se tomó después de la polémica reunión entre Sánchez, Calviño y Ábalos y después, por lo tanto, de la que mantuvo Begoña Gómez con Javier Hidalgo.

Los plazos son decisivos. El Fondo de Apoyo se creó mediante el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. Pero sin definir su sistema de funcionamiento, exigencias y demás. Por eso, posteriormente, su funcionamiento se desarrolló mediante un acuerdo del Consejo de Ministros el 21 de julio de 2020. Traducido: las reuniones citadas pudieron ser decisivas para amoldar el Fondo a determinados requisitos de compañías concretas.

El vicepresidente de la SEPI fue categórico a la hora de negar que hablara del rescate de Air Europa con José Luis Ábalos, pero no lo fue tanto cuando se le preguntó por su interlocución con Pedro Saura. Y es que negó que diera información del expediente de rescate a Ábalos, pero no pudo negar que esa información llegara al exministro a través de Saura.

Y hay que recordar que hace escasos días, Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI, lejos de desvincularse de lo ocurrido en el rescate de Air Europa ha mentido para asegurar que esa inyección de 475 millones de euros se hizo sin injerencia externa. Y es que la UCO ya ha acreditado lo ocurrido ese 16 de julio de 2020 con la sucesión de reuniones que comenzó con la que unió a Begoña Gómez –mujer de Pedro Sánchez– con Javier Hidalgo –máximo responsable de Air Europa– en la sede del grupo empresarial, y acabó con la de Nadia Calviño, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, para tratar de un rescate que no había sido ni solicitado oficialmente a esas alturas.

Sobre el caso SEPI, Gualda afirmó que no ha tenido conocimiento de ninguna irregularidad en las más de 800 auditorías internas realizadas durante sus cinco años de mandato. Y, claro, el problema es que la causa está abierta y judicializada por la existencia de inducciones penales en las contrataciones, lo que revela que esas auditorías internas han sido tan profundas y rigurosas como las de Óscar Puente en el Ministerio de Transportes.

Sobre el rescate a Air Europa, Gualda insistió una y otra vez en apartarse de las posibles responsabilidades del mismo, afirmando que lo aprobó el vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, al que, sin embargo, no dudó en defender. Pero, para colmo, afirmó que en ese rescate no intervinieron personas ajenas al expediente. Cuando lo cierto es que ha quedado demostrado lo contrario en informes de la UCO.