María Jesús Montero, acorralada en la Comisión de la SEPI, denuncia un "complot" contra su precampaña en Andalucía

La exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido este lunes en la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Lo ha hecho a las 11:00 horas en la Sala Clara Campoamor, en una sesión marcada desde el inicio por la tensión y las continuas interrupciones.

La propia Montero ha pedido amparo en varias ocasiones a la presidenta de la mesa, denunciando lo que ha calificado de "injusticia", "falta de respeto" y "uso partidista de esta comisión". Unas quejas que han acompañado buena parte de su intervención.

Desde el primer turno, el Grupo Popular ha puesto el foco en la responsabilidad política de Montero en la etapa analizada. El senador Gerardo Camps ha sostenido que la compareciente acude al Senado porque "únicamente es la candidata del PSOE en Andalucía", aunque ha insistido en que su papel se examina por su etapa como ministra de Hacienda.

"No es una cuestión política, es una cuestión legal", ha subrayado el PP, que ha llegado a afirmar que "la ley no entiende de campaña, entiende de responsabilidades", en referencia a la gestión de la SEPI.

La batalla por el relato

Uno de los ejes del interrogatorio ha sido la situación de la SEPI durante el periodo analizado. El PP ha cuestionado el nombramiento de los responsables y ha criticado que el organismo permaneciera "más de 528 días en funciones". Montero ha defendido su gestión durante la pandemia y ha insistido en que las decisiones adoptadas "respondieron al único interés de salvar a este país", asegurando que se lograron "salvar 60.000 empleos en toda España".

El Grupo Popular también ha insistido en la existencia de supuestos listados de nombramientos vinculados al PSOE, que incluirían a dirigentes como Santos Cerdán o Koldo García. Según el PP, varios de esos nombres habrían acabado en puestos de responsabilidad en empresas públicas.

Montero ha negado cualquier conocimiento de esos documentos y ha rechazado la existencia de tales prácticas, insistiendo en que "no hay base para esas acusaciones".

La sesión ha subido de tono cuando el debate ha girado en torno al grado de conocimiento de los expedientes por parte de los ministros. Montero ha defendido que la tramitación de los préstamos se apoya en informes técnicos y financieros. "No, ni sé cuáles son los documentos que obran en el expediente", ha afirmado. "Evidentemente, son los servicios técnicos, los servicios financieros, los asesores externos", ha añadido.

La exministra ha insistido en que "yo nunca he visto un expediente de los que se está trabajando respecto a dar un préstamo", lo que ha provocado la reacción inmediata del PP, que ha preguntado si eso implica que los ministros adoptan decisiones sin conocer la documentación de soporte. Montero ha respondido que "no es el ministro el que mira las cuentas de resultados de cada una de las empresas".

Air Europa, Ábalos y los rescates

En otro de los momentos más tensos, el PP ha interrogado a Montero por la operación con Air Europa y por una supuesta conversación en la que habría afirmado "yo me encargo de la SEPI" al exministro José Luis Ábalos.

La exministra ha negado esa interpretación y ha defendido que no se trató de un rescate, sino de un "préstamo con procedimiento perfectamente establecido y autorizado por la Comisión Europea".

El enfrentamiento con Vox también ha sido evidente. La formación ha acusado a la SEPI de falta de transparencia y de operar bajo criterios políticos. Montero ha respondido con contundencia: la comisión "está creada para hacer juicios partidistas", ha dicho, defendiendo que las funciones del organismo están "perfectamente definidas por la ley".

"Estoy muy tranquila"

En otro de los momentos de la sesión, Montero ha insistido en que su presencia "no se debe a esta investigación", sino a su condición de candidata del PSOE en Andalucía. Ha acusado a PP y Vox de intentar desviar el foco hacia su precampaña y ha remarcado: "Estoy muy tranquila", al tiempo que denunciaba un intento de impedir que hable de "los problemas graves de Andalucía".

La sesión ha seguido con preguntas sobre una posible dimisión, que Montero ha rechazado de plano. "¿Pretenden traerme a esta comisión para que yo renuncie a ser candidata del PSOE en Andalucía? Se equivoca, señoría", ha afirmado, denunciando de nuevo el "uso partidista" de la comisión.