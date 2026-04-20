Sánchez recurre a la chequera en plena revuelta del personal sanitario

El PSOE tiene claro abordar las elecciones en Andalucía bajo el prisma de la sanidad pública, de ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras un fin de semana aupado como líder del progresismo mundial, haya anunciado, coincidiendo con el 40 aniversario de la ley de sanidad, 30 millones de euros adicionales "en equipos de digitalización de anatomía patológica, que servirán para mejorar en los hospitales cómo se detecta el cáncer y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente".

Este anuncio llega en plena precampaña electoral, con el Gobierno tratando de trasladar a las comunidades autónomas la responsabilidad del caos que se vive en los territorios. Mientras tanto, los médicos denuncian el deterioro de sus condiciones laborales, la atención primaria y los hospitales continúan colapsados y el sector reclama más personal, al tiempo que cuestionan la gestión y la asunción de responsabilidades de la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Creo que hay que dirigirse a determinadas comunidades autónomas gobernadas por determinadas fuerzas políticas porque desde el año 2018 el Gobierno de España ha incrementado el gasto en sanidad en un 30% y ha transferido a las CCAA en estos últimos años 300.000 millones de euros", ha defendido Sánchez después de que España haya alcanzado el peor dato histórico de listas de espera quirúrgica en su legislatura.

"¿Adónde han ido esos recursos adicionales a las comunidades? ¿Cómo es posible que habiendo transferido esa cantidad, hoy la sanidad, su estado, el servicio, sea una de las principales preocupaciones de nuestros compatriotas?", ha preguntado Sánchez en el acto, claramente orientado a reforzar ese discurso de cara a las elecciones en Andalucía.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado en el mismo acto que "la sanidad pública nunca está a salvo" y que hay que respetar los principios de "equidad", en un contexto en el que amplios sectores sanitarios piden su dimisión por el "fracaso y deterioro sanitarios" y tras una cadena de huelgas médicas prácticamente semanal.

El PSOE vuelve así a situar la sanidad en el centro del debate, confiando en que este asunto movilice a su electorado en Andalucía y tratando de capitalizar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, al tiempo que intensifica sus críticas a líderes autonómicos como Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, en un intento de marcar y controlar el relato político.