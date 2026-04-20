Tezanos desata su 'cocina': el CIS dopa al PSOE y le da casi 13 puntos de ventaja sobre el PP

Nueva entrega del "universo paralelo" de José Félix Tezanos. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes su barómetro del mes de abril, en el que no solo mantiene al PSOE en cabeza, sino que dispara su ventaja de forma estratosférica hasta los 12,8 puntos sobre el Partido Popular.

Según el organismo pagado con dinero público, el PSOE de Pedro Sánchez obtendría hoy un 36,4% de los votos, experimentando una subida "milagrosa" de 4,6 puntos en apenas un mes. Por el contrario, el PP de Alberto Núñez Feijóo se quedaría anclado en un 23,6%, logrando una pírrica subida de tres décimas que lo deja a una distancia que ninguna encuestadora privada —ni siquiera las más próximas al Gobierno— se atreve a pronosticar, aunque sí que parece que el PSOE toma aire.

La "cocina" de Tezanos para este mes de abril dibuja un escenario en el que el electorado castiga a prácticamente todo el arco parlamentario para refugiarse en las siglas del PSOE. Mientras los socialistas vuelan hacia la mayoría absoluta en los gráficos del CIS, Vox sufre un severo correctivo según el centro público, dejándose casi dos puntos en un mes para caer hasta el 14,7%. Sumar continúa su caída libre y se sitúa en un raquítico 5,8% y Podemos sigue camino de la irrelevancia con un 2,2% de los apoyos.

El instituto dirigido por José Félix Tezanos concede además un alza de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9 %; mientras Se Acabó la Fiesta se llevaría el 1,7 %, Eh Bildu, el 1,3 %, y Junts, el BNG y el PNV, el mismo porcentaje: el 0,8 % cada uno. A Coalición Canaria le adjudica el 0,2 % y a UPN el 0,1 %.

Resulta especialmente llamativo que, en un contexto de desgaste institucional y con el resto de fuerzas de la izquierda en retroceso, el PSOE sea capaz de absorber, según Tezanos, no solo el voto perdido por sus socios, sino también de ensanchar su base de manera masiva.

Estos datos chocan frontalmente con los sondeos publicados recientemente por empresas independientes. Mientras que el CIS otorga al bloque de la izquierda una hegemonía absoluta gracias al dopaje estadístico del PSOE, las encuestas privadas sitúan al PP como ganador o en un empate técnico, con una suma de la derecha (PP y Vox) que rozaría o superaría la mayoría absoluta.

Con datos así, normal que, siempre según el CIS, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados, a gran distancia de Alberto Núñez Feijóo (PP), citado por el 9,9%, y de Santiago Abascal (Vox), que lo es para el 7,4%.

Sánchez es también el mejor valorado, aunque sin llegar al aprobado, porque los entrevistados por el CIS le conceden una nota media de 4,81, seguido de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (4,25), de Feijóo (3,68) y de Santiago Abascal (2,75).

La encuesta, realizada entre el 6 y el 10 de abril sobre una muestra de 4.020 entrevistas, vuelve a poner bajo el foco la imparcialidad de un organismo que, bajo la dirección del militante socialista Tezanos, se ha convertido en una herramienta de propaganda más de Moncloa para intentar condicionar la opinión pública.