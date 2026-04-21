Así ha sido la llegada de María Corina Machado a los estudios de esRadio

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ha estado en Es la Mañana de Federico, de esRadio, en su visita a España, en la que ha visitado el Senado, ha recibido la medalla de oro de Madrid y ha celebrado un emocionante encuentro en la Puerta del Sol con la numerosa población venezolana residente en la capital.

"Yo tenía que venir aquí personalmente", ha dicho Machado a su entrada al estudio de Es la Mañana de Federico, donde Federico Jiménez Losantos la ha recibido con un abrazo. "Habéis sido los primeros", ha afirmado agradeciendo el apoyo de esta casa a la causa que ella representa con un valor admirable.

"Algunos se escandalizan cuando digo: 'Yo deseo elecciones impecables'. Señores: la democracia hay que defenderla todos los días, se pierde en una generación", ha señalado en la entrevista en esRadio.