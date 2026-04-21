El aplauso a María Corina Machado de los periodistas de esRadio y Libertad Digital

María Corina Machado ha estado este martes en las instalaciones de Libertad Digital y esRadio, donde ha sido entrevistada por Federico Jiménez Losantos en el marco de su visita a España.

La líder de la oposición venezolana y luchadora por la libertad de su país, una inmensa labor reconocida por el Premio Nobel de la Paz, ha agradecido a esta casa su respaldo. En la entrevista, ha relatado la realidad de un régimen criminal que se ha nutrido en este año del tráfico de todo tipo de bienes y ha respaldado la intervención de EEUU que concluyó con la captura de Nicolás Maduro: "Había que contarle el flujo a esta estructura criminal porque de otra forma no iban a ceder".

En su encuentro con Federico Jiménez Losantos, María Corina Machado ha agradecido su apoyo: "Habéis sido los primeros". A su salida, ha agradecido personalmente su trabajo a los empleados de esta casa, que la han aplaudido a su paso por la redacción.