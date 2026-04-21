El PSOE repite la estrategia del 23-J en Andalucía: generar fricciones entre PP y Vox y alentar el miedo a la derecha

Los socialistas son conscientes del descalabro que se avecina y, para tratar de paliarlo, la estrategia ahora es exprimir al máximo el pacto alcanzado en Extremadura entre PP y Vox. De esta forma, repiten la estrategia adoptada el 23J de cara a las elecciones en Andalucía, tratando de alentar el miedo a la derecha.

El PSOE no deja de recurrir a nombres propios como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno para intentar recuperar terreno en lugares que tradicionalmente eran fuertes y en los que, debido a su negligente gestión, han visto mermado su poder. El objetivo es, por un lado, erosionar la imagen de estabilidad de los acuerdos PP-Vox y, por otro, presentar a los de Santiago Abascal como un actor determinante cuyo peso condiciona las decisiones del PP.

Sin embargo, los socialistas pasan por alto que la mayoría de las encuestas otorgan al Partido Popular la mayoría absoluta y asumen que el PSOE podría tocar suelo electoral. "Saldremos con todo el equipazo, con todo el partido socialista en Andalucía a ganar estas elecciones", auguraba la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, tras la reunión de la Ejecutiva Federal, en la que Pedro Sánchez valoró de forma positiva el transcurso del fin de semana, no solo siendo aupado como líder progresista mundial, sino también por el acto de precampaña en Huelva junto a María Jesús Montero, al que asistieron, según fuentes de Ferraz, "1300 personas".

Tras el pacto PP-Vox en Extremadura, los socialistas refuerzan su discurso dirigido a su electorado potencial, especialmente a los votantes indecisos, recurriendo a temas como la sanidad pública. Desde todos los escenarios —ruedas de prensa, Consejo de Ministros, Congreso, Senado y mítines—, el PSOE busca afear la gestión de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno sin tener en cuenta la consolidación del liderazgo del PP en la región.

La implicación de Pedro Sánchez será intensa, al igual que la de miembros del Ejecutivo y de la dirección federal del PSOE, con el objetivo de contener una caída que podría anticipar el escenario de las elecciones generales.