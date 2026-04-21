Todas las promesas de Sánchez sobre vivienda que se quedaron en el aire

Promesas y más promesas. A unos días de que arranque de manera oficial la campaña electoral de Andalucía, el Consejo de Ministros tiene previsto anunciar un nuevo plan de vivienda 2026-2030 con una dotación adicional de 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto del plan anterior, dedicando el 40% a vivienda protegida, el 30% a rehabilitación y el 30% a ayudas como la emancipación juvenil. Sin embargo, este nuevo anuncio no es más que otro de la larga lista de promesas electorales que el presidente del Gobierno ha pronunciado en los ocho años que lleva al frente del Ejecutivo y que prácticamente han sido humo, pese a tratarse de la principal preocupación de los españoles.

En verano de 2018, recién llegado Pedro Sánchez al poder, su ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció 20.000 viviendas en un plazo de 4 a 6 años. Este anuncio marcó el inicio de la política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en ese periodo, enfocada en la creación de un parque público de alquiler, que apenas ha aumentado. Ya entonces el objetivo era frenar el aumento de precios del alquiler en grandes ciudades y establecer rentas limitadas.

Tras este primer anuncio y tres años después, el Gobierno de Sánchez, que prometió reactivar la vivienda pública, dejó estancada esta medida electoral, manteniendo bajo mínimos la construcción de vivienda protegida.

En febrero de 2021, el presidente Sánchez anunció 24.000 viviendas destinadas a alquiler social. Esta iniciativa se basaba, según La Moncloa, en la movilización de inmuebles de la Sareb y la financiación con fondos europeos, formando parte de una política de vivienda asequible. De aquellas 24.000 viviendas públicas en puntos calientes nunca se volvió a tener noticia, pero un mes más tarde el Gobierno multiplicó por cuatro la apuesta. Lo hizo el ministro Ábalos en el Congreso, elevando la meta a 100.000 viviendas protegidas o asequibles en construcción. En este caso, ampliando el parque público mediante la colaboración público-privada.

En 2021 vino el cese sin explicación del actual imputado José Luis Ábalos, así como su exasesor y compañero de banquillo, Koldo García. Fue la exministra y actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, la encargada de tratar de borrar el rastro de Ábalos en el ministerio. Con ella, desaparecen las cien mil de las que hablaba Pedro Sánchez: no hay ni rastro, tampoco de las 24.000 de las que hablaba Pedro Sánchez. Volvían a ser 20.000 por un valor de 5.520 millones de euros.

Pero, tan solo dos meses más tarde y rodeado de militantes socialistas, durante el XIII Congreso del PSOE de Extremadura, celebrado en Mérida, Pedro Sánchez anunció nuevamente un plan nacional para construir 100.000 viviendas, enfocándose en la construcción de vivienda protegida y el alquiler joven.

Ese anuncio volvió a quedar en el aire y, en octubre de 2022, Sánchez anunció en la tribuna del Congreso de los Diputados 12.000 viviendas en Madrid, el desbloqueo de la Operación Campamento, un proyecto histórico iniciado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. "Esta vez sí, hoy arranca con hechos", afirmó Zapatero aquel 2 de febrero de 2006.

La vivienda siempre ha sido utilizada por el PSOE como un reclamo electoral y por eso en 2023, año electoral autonómico, municipal y nacional, Sánchez, tras cinco años al frente del Ejecutivo, anunció de forma frenética y en tan solo diez días que movilizaría 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social y asequible, la financiación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles y otras 20.000 más a construir en terrenos del Ministerio de Defensa.

De hecho, un mes antes del 28M –en el Pleno del Senado del 25 de abril de 2023–, Pedro Sánchez anunció que su Gobierno iba a "habilitar unos 183.000 inmuebles para el alquiler asequible". Precisamente en su discurso de investidura el 15 de noviembre de 2023 lo volvió a recordar cuando Raquel Sánchez fue sustituida por la actual ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

En 2024, y tras un sinfín de anuncios de construcción de vivienda, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aseguró que "vamos a construir una cantidad muy importante de viviendas", poniendo en valor la imposibilidad de muchos jóvenes de acceder siquiera a un alquiler: "es un caso claro en el que tiene que intervenir la administración pública".

El ministerio de Rodríguez, a finales de 2025, anunció la creación de Casa 47, una nueva empresa pública de vivienda con la que se prevé que el parque público, que ahora está en torno al 2,5% o 3% de las viviendas, alcance el 8%, con alquileres asequibles que pueden durar hasta 75 años.

Este mes de enero, Sánchez repitió el 'show' de Zapatero en Campamento 20 años después y sin un solo piso. "Hoy pasamos de las palabras a los hechos, esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un nuevo barrio en nuestro país, en la ciudad de Madrid", celebró aquel lunes Sánchez.

En este tiempo se han establecido límites a los precios, se ha aprobado la Ley de Vivienda, se ha habilitado un Ministerio específico, se ha creado una empresa pública para promover y gestionar inmuebles, Casa 47, pero el problema sigue creciendo y la vivienda sigue siendo la gran asignatura pendiente de Pedro Sánchez.