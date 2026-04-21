En directo: Federico Jiménez Losantos entrevista a la líder opositora venezolana María Corina Machado

Este martes 21 de abril, a partir de las 08:30 horas, Federico Jiménez Losantos entrevistará en directo en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio a la última Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La opositora al chavismo recibió el pasado viernes la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y fue condecorada al día siguiente con la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

En octubre del año pasado fue galardonada con el Premio Libertad 2025 por su defensa de la democracia en Venezuela y ese mismo mes se dio a conocer su nombramiento como Premio Nobel de la Paz 2025.