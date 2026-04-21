Feijóo reclama 300.000 millones para infraestructuras y defiende su Plan de Vivienda frente al de Sánchez

El presidente del PP ha protagonizado un acto en Getafe, donde ha presentado sus exigencias para mejorar las infraestructuras del país, en pleno caos ferroviario y de carreteras. Alberto Núñez Feijóo ha contrapuesto, además, el plan de vivienda de su partido, debatido este martes en el Congreso, y que ha recibido el visto bueno de la Cámara para su toma en consideración, con el del "absoluto y completo fracaso" del Gobierno, que ha convertido la vivienda en sus ocho años de mandato en un lujo, ha dicho.

"Un Plan de Vivienda, ocho años después de llegar a La Moncloa", ha recordado, en alusión a los últimos presentados por el Gobierno. "¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros ha organizado Sánchez sobre vivienda? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pelo a la gente", ha denunciado.

Feijóo ha recordado que el Ejecutivo ha prometido inversiones en vivienda sin tener Presupuestos, sin Ley del Suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta y minimizando el grave problema de la ocupació{n}, criticando la política económica que "perpetúa salarios bajos y precariedad".

En un acto en una fábrica de Getafe, Feijóo ha exigido 300.000 millones de euros para mejorar las infraestructuras del país, y evitar accidentes como el de Adamuz o apagones, recordando también los retrasos en los ferrocarriles, autovías que se llenan de socavones y presas que carecen de su seguridad por falta de mantenimiento.

"46 personas murieron en Adamuz por ello y ni podemos ni queremos olvidarlas", ha dicho. "España recauda como un país nórdico y no puede prestar servicios como un país tercermundista", ha criticado el líder del PP, para quien "España sufre un fallo multiorgánico".

Según ha dicho, el "interés general exige garantizar al menos lo básico: que el dinero que la gente aporta se invierta en lo importante, no en amañar contratos de obra pública para cobrar mordidas millonarias".

Su plan incluye tres medidas concretas: se establecerá y ampliará la libertad de amortización para favorecer las inversiones que necesitan las empresas; se ampliarán, igualmente, las deducciones en I+D+I; y se reformará la Ley de Contratos para que haya menos burocracia para contratar y más vigilancia para evitar casos de corrupción.