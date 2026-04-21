Garriga augura que Aragón será el próximo pacto PP-Vox aunque "aún queda mucho por hacer"

Ignacio Garriga, secretario general de Vox, ha afirmado que su formación prevé alcanzar en Aragón el siguiente acuerdo de gobierno con el Partido Popular tras el firmado en Extremadura, aunque ha advertido de que las negociaciones siguen abiertas y requieren más trabajo.

Durante una rueda de prensa en Córdoba, Garriga se ha mostrado "convencido" de que Aragón será el próximo acuerdo, en referencia a las conversaciones con el PP tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. No obstante, ha matizado que "aún queda mucho trabajo por hacer".

El dirigente de Vox ha señalado que todavía no hay una fecha concreta para cerrar los acuerdos pendientes, tanto en Aragón como en Castilla y León, y ha evitado precisar si estos se formalizarán antes o después de las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo.

Garriga ha defendido la necesidad de "apartar las diferencias" entre partidos y situar en el centro "los intereses de los ciudadanos", en referencia a la comunidad aragonesa.

El secretario general de Vox ha destacado que su partido obtuvo en Aragón un resultado electoral superior al registrado en Extremadura, lo que refuerza su posición en las negociaciones y por lo que espera que el acuerdo que alcance con el PP en Aragón "será la base del de Extremadura".

Ha subrayado que las conversaciones se están desarrollando con "discreción" y "mucho esfuerzo", y ha valorado la disposición de los interlocutores del Partido Popular en los distintos territorios. En concreto, ha reconocido la disposición del líder del PP en Aragón, Jorge Azcón.

La "prioridad nacional"

Durante la comparecencia, Garriga también se ha referido al concepto de "prioridad nacional", incluido en el acuerdo entre Vox y el PP en Extremadura. Ha defendido que esta medida es "absolutamente legal" y ha rechazado que tenga carácter excluyente.

Además, ha indicado que Vox aspira a incorporar este concepto en futuros acuerdos autonómicos, mencionando expresamente Aragón, Castilla y León y Andalucía como posibles escenarios.