La Audiencia Nacional cita presencialmente a Pujol y Puigdemont dice que "buscan el escarnio"

Jordi Pujol ha sido citado en la Audiencia Nacional el próximo lunes 27 de abril. Será el primero de los acusados en testificar en la vista del denominado caso Pujol, el juicio que se sigue contra el expresidente de la Generalidad y sus hijos por organización criminal y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. Pero antes de declarar, los magistrados han determinado que Pujol se someterá a un nuevo examen médico.

En el primero, llevado a cabo antes del comienzo del juicio, los médicos designados por la familia y por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyeron que Pujol no estaba en condiciones de defenderse. La defensa aportó además certificados en los que se hablaba de "marcadores de alzhéimer en sangre". También se alegaban múltiples dolencias físicas fruto de la edad.

Los magistrados convinieron que Pujol podía seguir las sesiones de manera telemática y que ya tomarían una decisión definitiva cuando le tocara declarar. Ahora, cuando arranca la fase final del juicio, los jueces Ana Mercedes del Molino, José Ricardo de Prada y María Fernanda García han citado a Jordi Pujol en Madrid para que se someta a un nuevo examen forense que aclare si está en condiciones de declarar o no.

Los magistrados han adoptado esa decisión después de que trascendiera que las juventudes de Junts habían anunciado que Pujol asistirá a un homenaje que se le dará el próximo 27 de junio en la localidad gerundense de Planolas. El anciano expresidente, que cumplirá 96 años el próximo 9 de junio, también se dejó ver en las últimas elecciones del FC Barcelona, donde fue exhibido como un trofeo por Joan Laporta.

Los letrados de Pujol, su familia y sus médicos de confianza aseguran que el expresidente –acusado junto a sus hijos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad– no está en condiciones ni físicas ni mentales para soportar un interrogatorio judicial, que es una sombra de lo que fue y que su memoria está cada vez más deteriorada. En definitiva, que no tiene la más mínima posibilidad de defenderse.

Enfado en Junts

El hecho de que los magistrados quieran comprobar de primera mano la situación de Pujol ha soliviantado a Junts, embarcado en una campaña para restaurar la figura política del corrupto y atribuir el caso a la típica campaña del Estado contra uno de los símbolos de Cataluña, obviando por completo que fue Pujol quien confesó parte de sus delitos. Y dejando a un lado también que fueron los dirigentes nacionalistas los primeros en establecer un cordón sanitario con Pujol para que no lastrara sus carreras. De hecho, si se reunían con él era en el más estricto secreto.

Ahora lo presentan como una víctima y se rasgan las vestiduras. Es el caso del prófugo Puigdemont, que ha escrito en X: "No pueden ser más miserables. Buscan el escarnio, la foto con la que creen humillar no solo a una persona sino sobre todo a aquello que representa y que tanto les molesta. Me apena que el exilio me impida acompañar el lunes al presidente Pujol, porque lo habría hecho con mucho gusto".