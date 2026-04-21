La corrupción acecha a Salvador Illa: la oposición exige explicaciones por el caso de su jefe de gabinete

El Gobierno de la Generalidad ha mostrado este martes su apoyo a Eduard Rivas, el jefe de gabinete de Salvador Illa que está siendo investigado en un juzgado de Martorell por un posible desvío de fondos públicos durante su etapa como alcalde de Esparreguera. Rivas, uno de los miembros del gabinete catalán de mayor confianza, habría incurrido en un posible desvío de fondos con la adjudicación de contratos de limpieza y mantenimiento en la mencionada localidad a la Fundación por la Inclusión Laboral (FIL), dedicada a contratar a personal con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión.

Los Mossos d'Esquadra requisaron el teléfono móvil de Rivas el pasado 15 de enero para proceder al volcado de la información contenida en el dispositivo y que pueda estar relacionada con dichos contratos, suscritos entre 2022 y 2024, año en el que Rivas cesó de alcalde para formar parte del núcleo duro del gabinete de Illa. El volcado aún no se ha producido. Los Mossos alegan que sus servicios informáticos están saturados y aún no han podido ponerse con el celular del colaborador del presidente. La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha insistido en que el Ejecutivo arropa al investigado y en que él es supuestamente el primer interesado en aclarar la situación. Paneque ha exigido además que se respete la presunción de inocencia del colaborador de Illa.

El portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, ha exigido la comparecencia de Illa para dar explicaciones sobre este caso. También el PP pide explicaciones y muestra su preocupación por el hecho de que el jefe de gabinete del presidente sea objeto de una investigación judicial que ha trascendido mucho después de su inicio. El presidente del grupo popular en la Cámara autonómica, Alejandro Fernández, ha señalado que Illa "debería escoger mejor a sus compañías" y ha vinculado a Illa con Koldo García, Paco Salazar y con un caso de compra de mascarillas defectuosas a una empresaria china llamada Xi Li en tiempos de pandemia.

El portavoz de Vox, Juan Garriga, ha declarado que "todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba teniendo sospechas de corrupción". "Presuntos contratos irregulares de mascarillas, dudosas concesiones a empresas chinas y ahora, su jefe de gabinete señalado por posible desvío de fondos públicos", añadió el dirigente de la formación de Santiago Abascal.

Mascarillas

El presidente de la Generalidad había conseguido zafarse hasta ahora de los casos de corrupción del PSOE a pesar de su amistad personal y cercanía política con Pedro Sánchez. Ni siquiera los casos de corrupción vinculados a la compra de suministros sanitarios durante la pandemia, en la que ejercía como ministro de Sanidad, le han ocasionado problemas judiciales y políticos.

Menores

Tampoco se ha sentido concernido por los múltiples escándalos de la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalidad (DGAIA). Las ilegalidades se produjeron antes de que asumiera la Presidencia de la Generalidad y el descontrol y los abusos de todo tipo a los menores acogidos por la Administración autonómica son sistémicos.

Al respecto, lo que ha hecho Illa es proteger a ERC, el partido al que están vinculadas las fundaciones y empresas que se hacían cargo de los menores cobrando por cada uno de ellos entre 4.000 y 6.000 euros al mes. Un negocio redondo que Illa trata de esconder debajo de la alfombra para no incomodar a sus socios republicanos mientras se intenta cambiar el modelo de protección a la infancia, según dicen en el Gobierno.

En el caso de su jefe de gabinete destaca el hecho de que Illa proteja a su cargo de confianza y de que no informara de su situación procesal a pesar de que sabe desde mediados de enero que Rivas está siendo investigado.