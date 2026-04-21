El último informe de la UCO deja clara la cercanía de la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, con Koldo García y el resto de personas clave en la trama de mascarillas. Igualmente confirma que, pese a que las mascarillas eran defectuosas, nunca fueron denunciados los contratos con la trama ni se exigió la devolución del dinero pagado –3,7 millones de euros–. Y ahora, además, certifica que la entonces presidenta de Baleares, Armengol, también aparece en las conversaciones de una segunda trama, la de los test PCR.

Los contactos

La UCO señala que "el 11 de noviembre, Ignacio Díaz –uno de los empresarios vinculados a la trama– le facilita a Patricia Gómez –exconsejera de Salud de Baleares– la última presentación sobre el "Proyecto Covid Baleares". Hacían llegar de esta manera al Gobierno de Armengol otro proyecto que ya no hablaba de mascarillas, sino de test PCR. "Al día siguiente, Ignacio Díaz escribe a Juli Fuster –también cargo de la Consejería de Salud–, "tenemos ya lista la maquinaria que nos va dar la posibilidad de la rapidez...cuando podáis hablamos y poder ver cómo está el proyecto", Juli Fuster le responde que "...todavía estamos esperando los permisos del Gobierno de España, aunque es posible que con lo que han aprobado de solicitar PCR en origen, todo puede cambiar un poco".

La tramitación se acelera y el 13 de noviembre, "Ignacio Díaz, le manda un mensaje a Javier Serrano para avisarle de que "El miércoles a Palma con Víctor". Pasados los días, concretamente el día 16 de noviembre, Koldo debe de intentar ponerse en contacto con Armengol vía telefónica y ésta le contesta por WhatsApp y le dice que está en el Consejo de Gobierno, que le llama después, Koldo le dice que "...necesito una cita contigo el miércoles", a lo que ella le pasa el contacto de Águeda Quiñonero, su secretaria. Koldo le insta si "por favor puedes comer con ellos mañana algo rápido en un reservado y así mejor es que los vuelos los tienes jodidos, si comes con ellos en una hora te voy a querer siempre".

Y, tres minutos más tarde, "Koldo le reenvía el contacto de Águeda Quiñonero a Víctor de Aldama, junto con un pantallazo de la conversación que mantuvo con Armengol.

El protocolo

La UCO incorpora incluso la transcripción del audio de voz que "Koldo envía a Víctor de Aldama: "Espera un minuto por favor que voy hablar yo, ahora te llamo ¿vale?". Ya por la tarde, Víctor de Aldama le envía una placa de matrícula para que la autoricen mañana para entrar en Presidencia, se entiende que balear, y acto seguido Koldo se la reenvía a la secretaria de Armengol, a Águeda Quiñonero, la cual le contesta "¡Perfecto! Ahora mismo aviso".

Y al día siguiente, el 17 noviembre, "Víctor de Aldama le pregunta a Koldo si llegó a pasar los datos de la matrícula para pasar el coche en la Consejería balear y Koldo le dice que sí. En ese sentido y tras la reunión al día siguiente, el día 18 de noviembre por la mañana, Víctor de Aldama le remite a Koldo un documento titulado "Presentación Proyecto Baleares Covid Baleares" de fecha noviembre 2020 y Koldo a su vez, se lo envía a Armengol, insistiendo en que le llame cuando pueda y le dice "Estos van con Air Europa, te cuento y me dices".

La UCO concluye que, "como se puede apreciar en estas conversaciones, Koldo sigue desempeñando el papel de facilitador de Víctor de Aldama, siendo la correa de transmisión entre éste y la Administración balear. El 20 de noviembre, Ignacio Díaz envía a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, un documento identificado como "Presentación Proyecto Covid Baleares", sobre la realización de test PCR por parte de Eurofins Megalab y Fertinvest, añadiendo que es la presentación que hicieron a "Juli", pudiéndose referir a Juli Fuster, director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares".