Los presos preventivos que se regularicen conservarán los papeles aunque sean condenados

Uno de los requisitos fijados por el Gobierno para acceder al proceso de regularización es carecer de antecedentes penales. De ahí la sorpresa tras el envío a los centros penitenciarios de una guía para agilizar este proceso entre los internos que se encuentran en prisión preventiva. Según ha podido saber Libertad Digital, serán los propios funcionarios de prisiones quienes tienen que informar a los reclusos inmigrantes sobre esta medida impulsada por el Ejecutivo para facilitar la agilización del proceso y que así se puedan acoger a ella antes de recibir su sentencia.

La incógnita surge en el caso de aquellos presos en prisión preventiva que obtengan la regularización y, posteriormente, sean condenados por los delitos que se les imputan. En este escenario, se aplicaría el principio jurídico in dubio pro reo, es decir, en caso de duda, el fallo debe favorecer al acusado. En consecuencia, la regularización no sería revocada.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha querido decirlo claramente. "Ninguna persona con antecedentes penales va a ser regularizada. Evidentemente los presos condenados tienen antecedentes penales. También hay gente en libertad, después de cumplir pena, que sigue teniendo antecedentes penales, con lo cual tampoco son susceptibles de regularización", ha respondido el ministro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Desde el Gobierno dicen que "hay gente en prisión preventiva que es inocente" defendiendo que las personas en arresto preventivo no cuentan con una sentencia firme y, por tanto, no pueden considerarse culpables de delito alguno. Subrayan que les ampara el derecho a la presunción de inocencia y que, en consecuencia, pueden participar en un proceso de regularización que, a su juicio, debe garantizarse en condiciones de igualdad, pese a que uno de los requisitos fijados por el Gobierno para acceder al proceso de regularización es carecer de antecedentes penales.

Fuentes del Gobierno restan importancia a la polémica y la califican de "interesada", atribuyéndole además un trasfondo "racista". Argumentan que a un ciudadano español no se le impone un castigo adicional más allá de la condena por el delito cometido. Asimismo, recuerdan que en procesos de regularización anteriores ya se contempló la inclusión de personas que se encontraban en prisión preventiva.