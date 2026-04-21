Podemos y Sumar celebran como un logro la regularización de inmigrantes en prisión: papeles "para quien lo necesite"

La extrema izquierda española, encarnada por Podemos y Sumar, ha festejado que la regularización masiva de inmigrantes por la vía rápida llegue hasta las prisiones. Libertad Digital ha informado de que los presos extranjeros que estén en estos momentos en prisión preventiva podrán beneficiarse de la medida migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que ha sido muy celebrado por las formaciones de Ione Belarra y Yolanda Díaz.

Ione Belarra ha reconocido que desconoce la orden del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska para informar a los presos sobre el proceso de regularización, pero ha apuntado que "lo fundamental es que la regularización llegue a todas aquellas personas que lo necesiten". "No tengo conocimiento de esa orden, pero yo pienso que lo fundamental es que la regularización llegue a todas aquellas personas que lo necesiten", ha insistido desde el Congreso.

Según ha defendido Ione Belarra, el objetivo es que "las personas puedan trabajar aquí, puedan pagar sus impuestos aquí, puedan tener derechos aquí, y el objetivo es que la regularización llegue a todas las personas en situación de vulnerabilidad que la necesitan". Además, ha mostrado su "preocupación por la situación que se está viviendo con respecto a la regularización" y ha pedido al Gobierno que "ponga todos los medios y que haga todos los esfuerzos para que la regularización se produzca de la mejor manera posible".

Ione Belarra ha señalado que "se están produciendo pequeñas estafas, intentos de abuso de personas que son las más vulnerables". "Yo le pido al Gobierno que redoble los esfuerzos para que la regularización avance a buen ritmo y estas personas puedan ver garantizados sus derechos lo antes posible", ha manifestado.

En Sumar también han defendido esta última maniobra del Ejecutivo y han dicho que "las personas que están en prisión preventiva son personas que no tienen una sentencia firme y, por tanto, no son culpables de ningún delito y tienen todo el derecho del mundo a la presunción de inocencia y a poder participar de un proceso de regularización que tiene que ser para todos y para todas de la misma manera", ha defendido la diputada de Compromís Águeda Micó.

Además, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha apuntado que si es un "régimen preventivo" y se desconoce "si una persona es culpable de algo, tiene el mismo derecho de poder regularizar su situación". "Estamos hablando del derecho a existir", ha defendido. En este escenario, ha celebrado la "fantástica noticia" de la regularización.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que es "una regularización generosa" para conceder a estas personas extranjeras los papeles.