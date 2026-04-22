Álvarez de Toledo sobre Sánchez: "No es la némesis pacifista de Trump, sino la de María Corina Machado"

En una tensa intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de no ser "la némesis pacifista de Donald Trump". Álvarez de Toledo ha señalado que "los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la Justicia y el terror a las urnas", comparando la actitud del Ejecutivo con la de otros líderes internacionales como Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum, a quienes ha criticado por sus posiciones autoritarias.

En su intervención, Álvarez de Toledo también ha reprochado al Gobierno por no calificar como "dictaduras" a los regímenes de China y Venezuela, en contraste con las acusaciones del Ejecutivo contra el PP, al que ha tildado de racista. La diputada ha retado al Gobierno a "exigir elecciones en Venezuela y convocar las suyas propias", defendiendo que eso sería un acto de democracia.

Bulos y pactos "denigrantes"

Sin embargo, la réplica por parte de Félix Bolaños no se ha hecho esperar. El ministro de la Presidencia ha acusado a Álvarez de Toledo de propagar "bulos" y de hacer afirmaciones a favor de la guerra, antes de arremeter contra el pacto de investidura entre el PP y Vox en Extremadura, calificándolo de "denigrante" y acusando a la oposición de promover la discriminación.

Bolaños no ha dejado pasar la oportunidad y, pese a no contestar si considera dictaduras a China o Venezuela, ha vuelto a centrar su discurso en defender la independencia del sistema judicial en España, resaltando que, a pesar del bloqueo previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "hoy funciona normalmente".

Según el ministro, una encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial revela que sus miembros reconocen actuar con "una independencia absoluta". Además, ha destacado que la OCDE "felicita" a España por su alto grado de autonomía, posicionando al país por encima de Francia, Suecia y Alemania en cuanto a independencia judicial.