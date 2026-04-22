En una tensa intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de no ser "la némesis pacifista de Donald Trump". Álvarez de Toledo ha señalado que "los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la Justicia y el terror a las urnas", comparando la actitud del Ejecutivo con la de otros líderes internacionales como Gustavo Petro o Claudia Sheinbaum, a quienes ha criticado por sus posiciones autoritarias.

"Y pretendía que ella lo bloqueara, al amigo de Delcy Rodríguez, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín. La subestiman a su coherencia y a su dignidad". La diputada ha aprovechado la ocasión para referirse a la situación con María Corina Machado, asegurando que el Gobierno subestima su dignidad y coherencia.

"El señor Bolaños se escuda en Alfonso Rueda, es incapaz de contestar si China es una dictadura, ¿de verdad es incapaz de contestarlo? Un país sin elecciones, sin partidos, sin libertad, ¿es ese su modelo para España?", ha sentenciado la diputada.

Álvarez de Toledo no ha dudado en criticar la actitud del Gobierno respecto a los regímenes autoritarios, reprochando que Sánchez se niegue a calificar como "dictaduras" a países como China y Venezuela. En contraste con las acusaciones que el Ejecutivo lanza contra el PP, a quienes tilda de racistas, la diputada ha retado al Gobierno a "exigir elecciones en Venezuela y convocar las suyas propias", defendiendo que eso sería un acto de democracia.

"Dijo Mario Vargas Llosa: 'Los racistas son los europeos que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos: censura, represión y tortura', es decir, lo que hacen ustedes". Álvarez de Toledo ha citado al escritor Mario Vargas Llosa, en respuesta al ministro.

"Señor Bolaños, caretas fuera. Cuatro viajes a China y una cumbre liberticida en Barcelona con aval explícito a la dictadura cubana", ha rematado Álvarez de Toledo.

Bulos y pactos "denigrantes"

Sin embargo, la réplica por parte de Félix Bolaños no se ha hecho esperar. El ministro de la Presidencia ha acusado a Álvarez de Toledo de propagar "bulos" y de hacer afirmaciones a favor de la guerra, antes de arremeter contra el pacto de investidura entre el PP y Vox en Extremadura, calificándolo de "denigrante" y acusando a la oposición de promover la discriminación.

Bolaños no ha dejado pasar la oportunidad y, pese a no contestar si considera dictaduras a China o Venezuela, ha vuelto a centrar su discurso en defender la independencia del sistema judicial en España, resaltando que, a pesar del bloqueo previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "hoy funciona normalmente".

Según el ministro, una encuesta de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial revela que sus miembros reconocen actuar con "una independencia absoluta". Además, ha destacado que la OCDE "felicita" "a España por su alto grado de autonomía", posicionando al país por encima de Francia, Suecia y Alemania en cuanto a independencia judicial.

¿A qué esperan?

"Y las urnas, amarraditos los dos, Delcy Rodríguez y Sánchez, unidos por el lobby de José Luis Rodríguez Zapatero y por el pánico al pueblo. Los dos saben que no sobreviven a unas elecciones limpias y por eso las evaden como tiranos, panza arriba", ha sentenciado la diputada popular.

"El camarada José Félix Tezanos les da 80 puntos de ventaja. ¿A qué esperan entonces? Exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España."