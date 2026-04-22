El PP no apoyará la moción de Vox sobre la "prioridad nacional" tras rechazar los de Abascal su enmienda

Fuentes parlamentarias del Partido Popular trasladan que Vox ha rechazado su enmienda a la moción sobre la prioridad nacional, que se debate este miércoles en el Congreso, y que pedía cumplir la Ley y la Constitución en consonancia que el acuerdo en Extremadura. Los de Santiago Abascal han rechazado además la petición del PP para que la propuesta pudiera votarse por puntos, lo que habría facilitado un apoyo parcial.

De esta forma, Vox busca ejercer mayor presión sobre los de Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que pactan con ellos a nivel territorial. "Prioridad nacional sí, pero tal y como figura en el acuerdo pactado y firmado. Basada en el arraigo y con arreglo a la Constitución y la ley", trasladan desde el PP, recordando la modificación que plantearon este miércoles para apoyar la iniciativa de los de Abascal.

La enmienda del PP pedía incluir en el texto la siguiente redacción: "Desarrollar, dentro del respeto al marco constitucional y Estado de Derecho, una política migratoria clara; promover el acceso a todas las ayudas (...), inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real; establecer un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente".

Abascal, contra Feijóo

Los de Feijóo evitan confirmar si optarán por una abstención o un voto negativo, pero aclaran que no apoyarán el texto de Vox porque no incluye sus propuestas "en consonancia con el pacto extremeño". "El PP ha ofrecido a Vox varias aportaciones para transaccionar el texto de su moción. Las han rechazado", lamentan.

"Siendo así, les hemos solicitado que el texto de su iniciativa sea votado por puntos. También se han negado. Respaldamos todos los puntos que ya incorpora el acuerdo en Extremadura. Otros, no. El sentido de nuestro voto será consecuente con esa disconformidad puntual", aseguran desde la formación de Feijóo.

El líder de Vox advertía este miércoles durante una entrevista en televisión que este asunto estará también sobre la mesa en futuros acuerdos a nivel nacional con el PP, lo que implicaría modificar la Ley de Extranjería. Vox busca así intentar provocar un choque entre la dirección nacional y los barones territoriales, precisamente el día que invisten presidenta de Extremadura a María Guardiola, y podría anunciarse en breve el pacto en Aragón. Faltaría, por tanto, el de Castilla y León.

Abascal opta así por para marcar distancias con Feijóo en plena precampaña de Andalucía, donde la competencia entre ambos es feroz: Juanma Moreno, para mantener la mayoría absoluta; Vox, para recuperar la influencia que tenía en la primera legislatura del PP, y que perdió hace cuatro años.