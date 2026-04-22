El Sánchez de la amnistía acusa a Feijóo de atacar el "principio de igualdad" con el pacto de Extremadura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha amnistiado a los golpistas del 1-O 2017 y ha eliminado el delito de sedición, ha reprochado en sesión de control al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el acuerdo alcanzado por PP y Vox en Extremadura por la expresión "prioridad nacional" que, según el jefe del Ejecutivo, ataca el "principio de igualdad entre españoles".

"Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo, y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación", ha dicho Sánchez después de que el líder de la oposición le haya afeado la situación de las infraestructuras en pleno aumento de la deuda pública en 500.000 millones de euros.

"¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes, o que paguemos el sueldo del ministro actual, que se dedica a insultar a todo el mundo por redes sociales porque usted lo manda?", le interpelaba Feijóo, destacando la "falta de humanidad" del presidente del Gobierno, al que ha calificado de "implacable recaudando" e "insensible a los problemas de la gente".

Sacando a relucir la corrupción que salpica al Gobierno, al PSOE y al entorno más íntimo del presidente, Sánchez ha recurrido al ya manido 'y tú más'. "Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha dicho el jefe del Ejecutivo, con su exnúmero dos en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, con su mujer imputada por cuatro delitos y mientras la justicia investiga la presunta financiación ilegal del PSOE mediante pagos en efectivo.

Nogueras pide elecciones

La líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha pedido al presidente del Gobierno elecciones al reprocharle sus incumplimientos con Cataluña y criticar su regularización masiva de inmigrantes. "¿Qué argumentos democráticos le quedan para no convocar elecciones?", le ha preguntado Nogueras al jefe del Ejecutivo, que ha defendido su política migratoria y ha prometido trabajar para que "España y para Cataluña" sean "países mejores", reiterando esa misma idea: "Países mejores".