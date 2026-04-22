Carlos Cuerpo opositaba este miércoles a nuevo Renfield y ha obtenido matrícula de honor en su primer examen parlamentario como viseprecidente, perdón, vicepresidente –María Jesús, te añoro– primero del Gobierno del Reino de España, sea lo que sea eso, a estas alturas de la farsa. Vlad Sánchez asentía, satisfecho y sonriente, mientras su lugarteniente económico, con guante blanco, mercúreo y hábil, se escabullía y evitaba responder a la oposición, sugiriendo temas y recurriendo al estribillo de la jornada: el diabólico pacto PP-Vox de Extremadura, el nuevo Franco, más malo que Trump, Majin Boo y Aída Nízar juntos. Igual me quedo corto.

Cuerpo estuvo bien. Como su contrincante alfa, Ester Muñoz. No en vano, la portavoz parlamentaria del PP y Cayetana Álvarez de Toledo firmaron las intervenciones más destacadas de la oposición. Ambas llegaron a donde el presidente genovés, Alberto Núñez Feijóo, no se acercó ni por asomo. El líder de los populares sirvió su enésima caña recalentada y sin espuma, no conectó con el respetable –quizá ni con él mismo– e incluso perdió el hilo y se trastabilló.

Feijóo preguntó "dónde están los 500.000 millones que ha incrementado la deuda pública, si las infraestructuras públicas", como las autovías o el AVE, "no funcionan". Psse. Sánchez recurrió al FMI, al Financial Times y hasta a Villepin para sostener que España es un potosí. El líder de la oposición continuó por las infraestructuras, apático, y se calentó un poquito cuando mencionó a las víctimas de Adamuz y algo más al final: "¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes? ¿O paguemos el sueldo del ministro actual, que se dedica a insultar en las redes?". Concluyó con una frase mediocre y mal leída: "Lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia". El yerno de Sabiniano, disfrutón, fue a humillar: "Y todo eso, ¿se lo escribe usted? ¿Se lo escriben? Si es que hasta le ha costado leerlo".

La puigdemontonera Míriam Nogueras pintó un bodegón mucho más completo –"Empobrecen a la gente para después subsidiarla", "Políticas por la puerta de atrás, como la regularización masiva", etcétera– y formuló una de las preguntas más pertinentes de la sesión: "¿Qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones?". Sánchez, creyéndose el Príncipe Valiente de la izquierda universal, presumió de la cumbre con Lula y de la asamblea chupiprogre celebradas en Barcelona. La condenada María de las Mercedes Aizpurua le pidió mover el cucú para "acelerar todas las transformaciones pendientes" de los herederos políticos de ETA. El presidente, como en un spa, manifestó su "total, absoluta voluntad de culminar todos los acuerdos de Gobierno". A quién le sorprende.

Ester Muñoz, con bravura, inteligencia y educación, no cometió el error de ofrecer la mejilla blandiblú a un contrincante que cosecha no pocos elogios de los columnistas y tertulianos centrocentroides que tienen sueños húmedos con Page: "Tendría que comenzar dándole la enhorabuena, pero viendo cómo han acabado las manos derechas –de Sánchez–, dos en prisión y otra exiliada en Andalucía para perder por él, casi mejor le doy el pésame". La portavoz pepera desenrolló el papiro infinito de la corrupción sociata –que si Ábalos, que si las bolsas con dinero negro, que si Begoña…– y le preguntó a Cuerpo "por qué aceptó ser vicepresidente de toda esta corrupción".

Acostumbrado al Dyc de la ex visepreci, el parlamento del también ministro de Economía no supo a Lagavulin, pero sí a Jameson. No respondió, se fue por las ramas, pero lo hizo con cierto estilo –la comparación con Montero, ay, es inevitable–. Muñoz le agradeció el tono, le reprochó sus filigranas evasivas y le recordó que, "entre la honradez y su ambición, eligió su ambición": "Esa ambición es la que le ha traído aquí". Sin leer. A diferencia de su jefe. Cuerpo, elegante, incisivo y displicente, defendió que el Gobierno combate la corrupción como naide y ofreció una serie de temas para debatir, como el "impacto de la guerra de Irán" o la "situación financiera de las familias": "Elija, señoría. Sorpréndanos". Sánchez no cabía en sí de gozo.

El cara a cara de Carlos Rojas y José Manuel Albares fue una oda fatua a la mediocridad. Miguel Tellado, a Félix Bolaños: "Señor casi vicepresidente primero, no pudo ser…". Respuesta del titular de la cartera de Presidencia: "Señor secretario general del PP, partido que casi llega al Gobierno en 2023; señor casi ministro…". Donde las dan, las toman. El gallego le hizo un traje a medida a la delegada del PSOE en la presidencia del Congreso: "La señora Armengol no debería estar sentada ahí. Ha estado dos años mintiendo. En sede parlamentaria y en sede judicial. Hasta en el Tribunal Supremo. Sabe usted que eso es un delito. Como presidenta de Baleares, le abrió las puertas a una trama corrupta en esa comunidad. (…) Ustedes no son un gobierno: son una organización criminal. Entréguense a la justicia". El ministro ministril defendió a su compiyogui y se escabulló por Extremadura: "No les vamos a pasar ni media. ¡A los tribunales a pararlo! ¡Gracias!". Ea.

Cayetana Álvarez de Toledo: "¿China es una dictadura?". Bolaños, absurdo: "Pregúnteselo usted al señor Rueda, que está allí; al señor Moreno Bonilla, que ha ido; o al señor Fraga, que iba con mucha frecuencia. ¡Gracias!". La popular dijo que los miembros del Ejecutivo "son racistas progresistas", explicó que "Sánchez no es la némesis de Trump, sino de María Corina Machado" y que "los enemigos de la democracia comparten dos vicios: el odio a la justicia y el terror a las urnas". "Exijan elecciones para Venezuela y convoquen elecciones en España. Eso sí es democracia", concluyó. Bolaños, que la odia, la definió como "mujer bulo" y, de nuevo, miró hacia el oeste: "Estará encantada del pacto clasista, xenófobo, discriminatorio, que han firmado ustedes en Extremadura". Le hubiera sonado mejor en castúo. A Yolanda Díaz se le vio muy contenta.