La Generalidad prepara una ley con la que puede expulsar a los regularizados que no aprendan catalán

El coladero creado por el Gobierno de Pedro Sánchez con la regularización masiva de inmigrantes tendrá una excepción: Cataluña. El Ejecutivo de la Generalidad, que preside el socialista Salvador Illa, prepara una norma para que el conocimiento del catalán sea un requisito indispensable para permanecer en territorio catalán cuando se tenga que renovar el permiso de residencia.

Los inmigrantes que sean regularizados en esta operación deberán renovar sus papeles dentro de un año, momento en el que entraría en funcionamiento el plan de la Generalidad de Cataluña para hacer su particular criba. Según avanza El Periódico de Catalunya, el conocimiento del catalán será uno de los requisitos que se tendrán en cuenta para solicitar la prórroga tras el primer año de residencia legal.

La renovación será automática para los inmigrantes que tengan un contrato de trabajo y estén al corriente de las cotizaciones a la Seguridad Social. Para los demás, el catalán podrá ser determinante. Quienes no tengan contrato deberán demostrar que buscan trabajo y disponer de un "informe de esfuerzo de integración" según establece el decreto de regularización publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La enmienda de la Generalidad

El mismo decreto establece que serán las comunidades autónomas las responsables de expedir dicho informe y se tendrá en cuenta el aprendizaje de las lenguas oficiales en el lugar de residencia. Ese punto fue la aportación vía enmienda del Gobierno catalán a la norma estatal. Y por ahí cree la Generalidad de Salvador Illa que se podrá elaborar una ley autonómica que imponga el catalán como requisito para la renovación de los papeles.

Se ignora, de momento, si bastará con apuntarse a un curso de catalán o se deberá superar un examen que acredite el nivel. Lo que sí ha anunciado el Gobierno es que creará cincuenta mil plazas más en cursos oficiales de catalán, con lo que habrá un total de 150.000, cifra que coincide con los cálculos oficiales sobre el número de inmigrantes que serán regularizados en Cataluña.

Illa: "El catalán es la lengua de aquí"

El presidente de la Generalidad, Salvador Illa, ha confirmado que el catalán será uno de los requisitos para obtener la renovación de los papeles. Lo ha hecho en una entrevista en Onda Cero en la que ha manifestado que "quien tiene el deseo de venir aquí, a Cataluña, debe ser que el catalán es la lengua de aquí y que le ayudará a integrarse".

Junts pone reparos a los planes del Gobierno y alega que son insuficientes porque los inmigrantes con contrato y al corriente de pago de sus obligaciones fiscales no deberán demostrar que saben catalán.