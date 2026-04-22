Los inmigrantes presentan más de 60.000 solicitudes de regularización en los primeros días

Los inmigrantes han presentado ya más de 60.656 solicitudes en el proceso de regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez en los primeros días, 5.454 de ellas este lunes de forma presencial, lo que supone menos del 10% del total.

"Hablamos de 5.454 solicitudes presentadas de manera presencial, 68% de ellas en Correos, 13.008 telemáticas, desde el inicio del procedimiento 60.656 solicitudes, citas asignadas hasta el 30 de abril 35.966", ha afirmado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en rueda de prensa en el Consejo de Ministros.

Oficinas de Correos, de la Seguridad Social y de Extranjería comenzaron este lunes 20 de abril a atender a inmigrantes sobre la regularización extraordinaria.

El proceso de solicitud

El proceso se lleva a cabo en más de 370 oficinas de Correos, más de 60 de la Seguridad Social y cinco oficinas de Extranjería ubicadas en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han insistido en que solo se atiende con cita previa y en horarios específicos: de 8:30 a 17:30 en Correos y de 16:00 a 19:00 en Seguridad Social y Extranjería.

Los extranjeros que quisieran presentar su solicitud para conseguir la regularización pueden hacerlo de manera telemática e ininterrumpida desde el 16 de abril hasta el 30 de junio.

Esto permite llevar a cabo solicitudes de forma individual con certificado electrónico; a través de personas apoderadas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos; a través de profesionales habilitados como abogados, graduados sociales o gestores administrativos y a través de las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería.