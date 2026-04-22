PP y Vox pactan una coalición de Gobierno en Aragón a doce días del límite

Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Aragón apenas una semana después de hacerlo en Extremadura, y coincidiendo con la investidura de María Guardiola. El pacto se ha producido a sólo doce días de la fecha límite para repetir elecciones, y a una semana de que arranquen las elecciones en Andalucía.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, y el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, han convocado a la prensa a las 17.30 a la entrada del Salón de Plenos de las Cortes para informar del detalle concreto y dar a conocer la composición del Gobierno.

El acuerdo no incluiría cambios sustanciales con respecto al de Extremadura, salvo en asuntos estrictamente regionales. Las cesiones de inmigración por parte del PP, y las políticas relacionadas con el colectivo LGTBI aparcadas por Vox, habrían permitido desencallar la negociación para facilitar los gobiernos autonómicos. Azcón podrá celebrar este jueves el Día de San Jorge con la seguridad de saber que será investido presidente, previsiblemente la semana que viene, justo cuando arranca la campaña andaluza.

En los últimos días, la expresión "prioridad nacional" ha levantado suspicacias incluso en el PP. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno lo han rechazado, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha aprovechado para azuzar el miedo a la derecha. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que el criterio que se aplicará será el de "arraigo", es decir, priorizar ayudas a quienes demuestren sus vínculos con el país durante un tiempo concreto.

El pacto se ha dado a conocer después de que en el Congreso se debatiera una moción de Vox a cuenta de este asunto, enmendada por el PP para fijar como único marco la Ley y la Constitución. "Somos un partido de Estado, no somos insumisos" defienden fuentes del PP, recordando que vivieron una situación similar en 2023 cuando la izquierda intentó meter miedo por los acuerdos con Vox, lo que surtió efecto y permitió a Pedro Sánchez gobernar.