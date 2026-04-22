El Gobierno vuelve a dividirse en el Congreso, esta vez a cuenta del referéndum anti OTAN que pedía Podemos

Enésimo fracaso de Podemos y nueva muestra de la hipocresía del PSOE: este miércoles, el Congreso ha tumbado con los votos de PP, Vox, PNV, Junts, UPN y los propios socialistas la propuesta de Podemos de convocar un referéndum para decidir si España sale de la OTAN. Los morados solo han obtenido el apoyo de los separatistas de ERC, BNG y de los proetarras de Bildu, mientras que Sumar y Coalición Canaria han decidido abstenerse.

Llama la atención la posición del PSOE que, mientras se niega a cumplir los compromisos de la Alianza Atlántica en cuanto a inversión en Defensa y critica la guerra contra Irán, no se ha atrevido a apoyar la propuesta del partido morado. Pero todavía es más significativo que los dos partidos del Gobierno hayan vuelto a votar de forma diferente, aunque no haya sido opuesta: el no de los socialistas y la abstención de Sumar vuelve a mostrar la fragilidad de la coalición.

Durante el debate de la iniciativa en la Cámara Baja, el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, ha tachado de "extemporánea" la consulta sobre la permanencia en una organización que, a su juicio, "ya ha muerto".

Eliminar las bases de Rota y Morón

De este modo, con los votos del PSOE, PP, Vox y los partidos minoritarios, tampoco ha salido adelante el punto en el que la formación de extrema izquierda solicitaba que España diera por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa y que, por tanto, cesase toda actividad, presencia y operación militar estadounidense en las bases de Rota y Morón.

La iniciativa rechazada instaba también al Gobierno a llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en la Constitución la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional".

La última petición de Podemos era la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.