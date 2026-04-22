Peinado vuelve a señalar a Bolaños: la labor de la asesora de Begoña Gómez se realizó con la anuencia de sus superiores

El magistrado Peinado ya intentó hace meses imputar al actual ministro de Justicia y en el pasado jefe de la Secretaría de Presidencia de Sánchez – Félix Bolaños – de la que dependía y cobraba la autoasignada asesora de Begoña Gómez. Ahora, Peinado vuelve a deslizar frases que claramente señalan a quien tenía la obligación de controlar la labor de esa pretendida asesora, Cristina Álvarez, que acabó convertida en una gestora de los negocios e ingresos de la actividad privada de la mujer del presidente del Gobierno.

El juez señala en uno de sus escritos que "la actividad desarrollada por María Cristina Álvarez Rodríguez para las actividades particulares de María Begoña Gómez Fernández era tan pública y de tanta intensidad que no podía escapar al conocimiento de sus superiores jerárquicos y responsables administrativos, y por tanto se realizó con la autorización de los mismos o al menos con su anuencia". La frase es demoledora –al margen de evidente– y apunta, de nuevo, en la dirección de Félix Bolaños, que podría tener que acudir en condición de testigo al juicio por jurado de Begoña Gómez, procesada por cuatro delitos.

Peinado da detalles: "María Begoña Gómez Fernández logró crear la Cátedra y logró la financiación para la misma y lo hizo con la ayuda directa y constante de María Cristina Álvarez Rodríguez. Pero la participación de María Cristina Álvarez Rodríguez fue mucho más allá, implicándose de pleno en proyectos de la Cátedra, actos, negociaciones, reuniones, seguimiento de pagos, comunicaciones diarias y otros ámbitos, todos ellos absolutamente ajenos a las funciones propias de su cargo, asistente o asesora de María Begoña Gómez Fernández no como directora de la Cátedra TSC sino para todo lo que estuviese vinculado a María Begoña Gómez Fernández como esposa del presidente del Gobierno".

El juez añade que "María Cristina Álvarez Rodríguez no solo acompañaba a María Begoña Gómez Fernández con motivo de la actividad profesional de esta última, sino que los gestionaba, participaba de manera activa y realizaba funciones totalmente ajenas a su puesto de trabajo, del que recibía un salario público". Y enumera toda una serie de actos y encuentros de ámbito estrictamente privado y profesional en los que Cristina Álvarez acompañó a "María Begoña Gómez Fernández, así como los correos electrónicos y comunicaciones que no guardan relación con la función propia en la Moncloa y que fueron remitidos y/o recibidos por María Cristina Álvarez Rodríguez, incluso desde su cuenta de correo electrónico institucional".

Así, "son varias las empresas que han confirmado que María Cristina Álvarez Rodríguez estuvo presente junto a María Begoña Gómez Fernández en las reuniones de seguimiento respecto al desarrollo del sistema digital o software vinculado al interés exclusivamente profesional y privado de María Begoña Gómez Fernández, como Making Science Group, Devoteam Drago, Indra y Google. Y en tales reuniones se presentaba como personal vinculado a la Cátedra TSC y que formaba parte del equipo de trabajo. Y el objetivo era exclusivamente el desarrollo del proyecto digital que posteriormente se albergó en la web transformatsc.org. Y que igualmente estuvo implicada y fue la interlocutora principal de María Begoña Gómez Fernández en las gestiones ante la oficina de la OTRI de la UCM".

Es más, "desde su incorporación a su puesto laboral en el Palacio de la Moncloa en julio del año 2018 y hasta la fecha actual, en la que continúa desempeñando funciones como directora de programas, ha percibido como retribuciones la suma que asciende a 361.423,40 euros brutos y 258.670,42 euros netos, computados entre los años 2018 y 2025".