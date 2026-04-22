El exministro de Defensa, Federico Trillo ha señalado como responsables de los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid a comandos "enviados por Marruecos" y "bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses". Así lo ha denunciado en el acto de presentación de su libro 'Memorias de anteayer', en el Círculo Ecuestre de Barcelona, presentado por el exdiputado del PP Manuel Milián Mestre.

Trillo ha expuesto una teoría sobre la autoría de los atentados del 11M que se contrapone a la que sostuvo el Gobierno de José María Aznar y que atribuía responsabilidades a ETA. "Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos "moritos", enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro", ha afirmado. Según Trillo, "tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental".

Trillo ha destacado la "torpeza" con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que "fue no mala, lo siguiente". A su juicio, el Gobierno de Aznar cometió el "error" de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

"José María se encerró el jueves y el viernes con el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas", ha lamentado .

Fraga sugirió relevar a Rajoy como candidato

También ha explicado que el expresidente gallego Manuel Fraga, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazar a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa. Ha recordado también como en julio de 2004, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentarse a la reelección como presidente de la Junta de Galicia. Trillo se reunió con Fraga, que no solo no vio con buenos ojos la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo al exministro que "no tenemos candidato a la presidencia del Gobierno".

"A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento", ha razonado Trillo, que ha justificado la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M. Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: "Tú o Alberto Ruiz Gallardón".

"Hay que echar al tirano de Sánchez"

Trillo también se ha pronunciado sobre la situación política actual diciendo que no está a la altura del expresidente socialista Felipe González. "Felipe nunca llegó al nivel de inmoralidad al que está llegando en este momento Sánchez", ha afirmado Trillo, que ha hecho un llamamiento a "sacar del poder de España a esta mafia que está acabando con la idea de España misma".

"Si fuimos capaces de quitarnos de encima aquellas corruptelas de González, a pesar de ser el mejor gobernante socialista que hemos tenido, deberíamos ser capaces de quitarnos a este tirano de encima", ha alentado.