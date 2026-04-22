La portavoz de Interior del GPP, Ana Vázquez, ha acusado hoy a Marlaska de llevar a cabo una "regularización masiva sin control" de inmigrantes, excluyendo a la Policía Nacional de su ejecución. Vázquez ha exigido su dimisión y ha denunciado las incoherencias del ministro sobre la seguridad nacional.

La portavoz de Interior del GPP, Ana Vázquez, ha arremetido contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera una "regularización masiva de inmigrantes a espaldas de la Policía Nacional". Vázquez ha criticado que el Gobierno haya aprobado una política migratoria sin el control adecuado, poniendo en peligro la seguridad de los españoles. Según la diputada, Marlaska ha apartado a la Policía Nacional, que tiene competencia exclusiva en extranjería y fronteras, y ha puesto en manos de entidades como Correos o Tragsa la validación de la documentación de los inmigrantes.

En su intervención, Vázquez ha cuestionado al ministro sobre la coherencia de sus decisiones. "¿Le parece coherente rechazar e incluso manipular los informes de la Comisaría General de Extranjería?", le ha preguntado a Marlaska.

¿Le parece coherente enviar una orden a todas las prisiones para regularizar los inmigrantes, a todos, con informes policiales en contra? ¡Y estos van a ser VIP, no tienen que hacer colas y los funcionarios les tienen que buscar la documentación!@anadebande a Marlaska. pic.twitter.com/c5ngY1Zyno — Grupo Popular Congreso (@GPPopular) April 22, 2026

En este sentido, ha subrayado que el ministro ha decidido apartar a los cuerpos de seguridad y que ahora empresas como Correos o Tragsa se encarguen de verificar los antecedentes penales y la documentación, algo que, para Vázquez, resulta "un esperpento". "Esto es como si el Ministerio de Agricultura tuviera que verificar un certificado médico", ha enfatizado.

Las consecuencias de la regularización

La portavoz del PP ha sido tajante al señalar las consecuencias de esta falta de control. "Esto lo van a pagar los españoles. España será más insegura, con menos control, y todo gracias a usted", ha afirmado Vázquez, acusando a Fernando Grande-Marlaska de poner en riesgo la seguridad del país con sus políticas.

Otro de los puntos polémicos ha sido la decisión de Marlaska de regularizar a los inmigrantes que se encuentran en prisión. "Estos van a ser VIP. No tienen que hacer cola y los funcionarios les tienen que buscar la documentación", ha criticado Vázquez, cuestionando la decisión de regularizar a personas que están en prisión. "¿Acaso no están en prisión para proteger a la sociedad?", se ha preguntado en su intervención.

Marlaska, el "mercenario político"

Vázquez no ha dudado en llamar "mercenario político" a Marlaska, acusándolo de anteponer intereses políticos a la seguridad de los españoles. "El mayor enemigo para los españoles es usted. Siempre está dispuesto a venderlos por un plato de lentejas políticas", ha afirmado. En este contexto, la diputada del PP ha comparado las políticas migratorias del Gobierno con las de la era de José Luis Rodríguez Zapatero, sugiriendo que, si bien el expresidente trajo "papeles para todos", ahora Marlaska deja a la Policía Nacional "para nada". "La única incoherencia que hay en el Ministerio del Interior y en el Gobierno es usted mismo", ha remarcado, exigiendo su dimisión inmediata.

"Todo bajo control"

Tras las críticas recibidas, el ministro Marlaska ha defendido su política migratoria, asegurando que "no se regularizará a nadie que tenga antecedentes penales". Además, Marlaska ha insistido en que su Gobierno ha reducido en un 60% la inmigración irregular y que están promoviendo la inmigración legal y ordenada. "Estamos dando derechos a aquellos que están con nosotros, que trabajan con nosotros y que ayudan a crecer al país. Eso es la regularización", ha defendido.

El ministro también ha respondido a las acusaciones de la oposición, argumentando que, con sus políticas, están combatiendo la inmigración irregular y promoviendo la inmigración legal. En cuanto a los cuestionamientos sobre los antecedentes penales de los inmigrantes que se regularizan, Marlaska ha afirmado que "ustedes van con los bulos propios de la xenofobia".