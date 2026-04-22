Vox ocupará una vicepresidencia y tres consejerías en Aragón, una más que en Extremadura

Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo de gobierno en Aragón apenas una semana después de hacerlo en Extremadura, y coincidiendo con la investidura de María Guardiola. El pacto se ha producido a sólo doce días de la fecha límite para repetir elecciones, y a una semana de que arranquen las elecciones en Andalucía. El PP ocupará una vicepresidencia y tres consejerías, además de lograr el senador por designación autonómica.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, y el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, han explicado a la entrada del Salón de Plenos de las Cortes los detalles. La vicepresidencia de Vox estará adherida a una consejería todavía por determinar, que será una de las tres que dirigirán, una más que en Extremadura: la de Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo, además de Ganadería, Agricultura y Alimentación. El PP ocupará seis consejerías del total de nueve, como hay en la actualidad.

Azcón ha destacado del pacto la "estabilidad" del gobierno que se logra con un "buen acuerdo", "transparente" y que "todos podrán consultar", ha dicho, sacando pecho de que todas las medidas recogidas en el mismo son de perfecta aplicación por parte de la Comunidad. Nolasco ha criticado los "palos en la rueda" puestos por Génova en un pacto que ha definido como "la respuesta natural a las urnas".

"Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno de Aragón irá sin los informes de los letrados de la comunidad", ha dicho el presidente en funciones, para defender el concepto de "prioridad nacional" que recoge el pacto, como en el caso de Extremadura. Un concepto que ha generado polémica en los últimos días.

El pacto contiene 13 puntos, "ninguno fuera de la legalidad", ha prometido el presidente en funciones, que ha destacado que la aspiración y el compromiso es de acordar cuatro presupuestos, es decir, evitar una ruptura como al que tuvo lugar apenas un año después de pactar los gobiernos autonómicos en 2023.

En los últimos días, la expresión "prioridad nacional" ha levantado suspicacias incluso en el PP. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno lo han rechazado, y el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha aprovechado para azuzar el miedo a la derecha. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que el criterio que se aplicará será el de "arraigo", mismo término utilizado por Azcón.

El pacto se ha dado a conocer después de que en el Congreso se debatiera una moción de Vox a cuenta de este asunto, enmendada por el PP para fijar como único marco la Ley y la Constitución. "Somos un partido de Estado, no somos insumisos" defienden fuentes del PP, recordando que vivieron una situación similar en 2023 cuando la izquierda intentó meter miedo por los acuerdos con Vox, lo que surtió efecto y permitió a Pedro Sánchez gobernar.