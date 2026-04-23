PP y Vox se enredan con la "prioridad nacional" y dan munición a Sánchez

La "prioridad nacional" ha provocado fricciones dentro del bloque de la derecha, tanto en el seno del Partido Popular como en su relación con Vox. Este miércoles, el Congreso debatió una moción presentada por Vox en defensa de esta medida, y el PP trató de introducir una enmienda que fue rechazada por los de Santiago Abascal, lo que terminó con los de Núñez Feijóo votando en contra.

El Ejecutivo ha colocado este asunto en el centro del debate público, con la intención de diluir el impacto del endurecimiento del tono de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha llegado a reclamar un adelanto electoral al presidente Sánchez. Aun así, fuentes gubernamentales insisten en que la relación con Junts permanece sin cambios. Sostienen que la sitúan en el mismo punto que en los últimos meses y recuerdan que no es la primera vez que reclaman un adelanto electoral.

Desde el Ejecutivo se ha señalado directamente al líder del PP, en un mensaje que han repetido de forma coordinada varios ministros, quienes consideran que tanto el pacto en Extremadura como la llamada "prioridad nacional" suponen una "vergüenza" y se sitúan "fuera del marco constitucional".