Denuncian a Zancajo, responsable de comunicación de Vox, por cobrar de Canal Sur y de su partido

Adelante Andalucía ha presentado una denuncia formal ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción dirigida hacia el periodista Álvaro Zancajo, actual responsable de comunicación de Vox. El motivo central de la acusación radica en el cobro de un salario público que la formación considera incompatible y completamente injustificado dadas sus actuales responsabilidades de partido.

Según ha detallado el candidato a la presidencia de la Junta por la coalición andalucista, José Ignacio García, Zancajo percibe una retribución anual de 60.000 euros procedente del Consejo de Administración de la RTVA. Sin embargo, el dirigente izquierdista asegura que el periodista "no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo", sino que dedica su jornada laboral íntegramente a trabajar para la formación de Santiago Abascal, una situación que ha calificado tajantemente de ilegal.

Ante este escenario, la agrupación ha exigido el cese inmediato del comunicador. Además, García ha lanzado una advertencia clara: si el organismo autonómico antifraude no toma cartas en el asunto de manera diligente, elevarán la denuncia ante la Fiscalía. Según su criterio, esta doble vinculación podría llegar a constituir un caso de "presunta financiación ilegal" para tapar los gastos estructurales del partido conservador.

Durante su intervención, el portavoz de Adelante Andalucía no ha dejado pasar la oportunidad de apuntar hacia el PP, instando a los populares a tomar medidas desde el Gobierno autonómico para apartar a Zancajo del ente público. Asimismo, ironizó sobre la postura histórica de Vox respecto a la televisión autonómica, recordando que la formación verde siempre ha abogado por el cierre de Canal Sur al considerarlo un "chiringuito", mientras ahora acusa a uno de sus cargos de llevárselo "calentito".

Por su parte, el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, salió al paso de las acusaciones para defender la labor de su responsable de prensa. A preguntas de los medios de comunicación, Gavira garantizó que el periodista "cumple con todas sus obligaciones" dentro del Consejo de la radio y televisión pública andaluza, rechazando entrar en valoraciones más profundas sobre el contenido exacto del escrito presentado.

El representante de Vox calificó la iniciativa de Adelante Andalucía de "chiste". En su opinión, esta maniobra judicial y mediática responde únicamente al miedo del sectarismo izquierdista ante el avance de su partido. Según argumentó, temen que la llegada de la formación de Abascal a las instituciones sirva para frenar "la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda" que operan en los medios de comunicación públicos.