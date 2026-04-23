La prioridad nacional son los pactos PP-Vox

María Guardiola ha sido investida presidenta de Extremadura este miércoles, tal y como, en próximos días, Jorge Azcón será investido presidente de Aragón, gracias a los acuerdos finalmente alcanzados entre PP y Vox; unos acuerdos de los que los representantes tanto autonómicos como nacionales de ambas formaciones deben felicitarse -y no excusarse-, no sólo por la cantidad de medidas positivas que contemplan y por su segura aceptación por parte del amplísimo electorado que reúnen ambas formaciones, sino también por el hecho, unánimemente reflejado por todos los sondeos del país, como es que sin pacto PP-Vox a nivel nacional no habrá alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Una expresión, sin embargo, como la de la "prioridad nacional", que recoge uno de los muchísimos puntos del espléndido acuerdo extremeño para referirse con poco acierto o coherencia al compromiso, "adecuándose a la legalidad vigente", de ambas formaciones de llevar a cabo, "una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", además de ser utilizada para tergiversar lo que significa ese compromiso, ha eclipsado completamente en los medios de comunicación medidas tan espléndidas como una generalizada rebaja de impuestos y supresión de tasas, reducción de trámites administrativos, liberalización del suelo edificable, blindaje del sector primario y protección del suelo productivo y de uso tradicional y del patrimonio ante el avance de las fotovoltaicas, la oposición a la entrada de más menores extranjeros no acompañados (Menas) o reforma del padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación ilegal así como un largo etcétera de medidas muy positivas que la opinión pública desconoce por la simple razón de que los ciudadanos no han leído por su cuenta lo que dice literalmente ese acuerdo y sólo se informan de ello por lo que dicen unos periodistas que, o bien tampoco lo han leído o bien lo tergiversan y lo ocultan.

Bien es cierto que ni los excesos verbales de tipo nacionalista de Vox, ni los complejos ante las formaciones de izquierda del PP, sirven para contrarrestar esta colosal ocultación de las numerosas medidas positivas que tiene el acuerdo ni para combatir la tergiversación del "arraigo" de los ciudadanos "con el territorio" que, evidentemente, se refiere al extremeño.

Con todo, era completamente previsible que la izquierda y los numerosos medios de comunicación que maneja directa o indirectamente iban a agarrarse a un clavo ardiendo para denigrar lo que desbanca a la izquierda de las instituciones autonómicas y, previsiblemente, del Gobierno de España como son los pactos entre las formaciones que lideran a nivel nacional Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Los acuerdos entre estas dos formaciones, plenamente constitucionalistas, que tienen, más que el derecho, el deber de entenderse, son los que constituyen verdaderamente una prioridad nacional.