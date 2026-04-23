El alcalde socialista de Tuy, investigado por acoso sexual a una funcionaria: "Siendo tan guapa qué haces aquí"

El Ayuntamiento de Tuy vuelve a colocar al PSOE en el centro de la polémica tras la apertura de una investigación judicial que apunta a un doble frente: presunto acoso laboral y posibles conductas de carácter sexual dentro del consistorio.

Según ha publicado El Mundo, el Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad ha decidido ir más allá de las diligencias iniciales y abrir una línea específica al apreciar "posibles indicios de delito de acoso sexual" en los hechos denunciados por una funcionaria municipal.

La causa, por tanto, se bifurca: por un lado, el procedimiento por acoso laboral —en el que ya figura como investigado el concejal de Urbanismo, Miguel Méndez Moreira, citado a declarar el 5 de mayo junto a varios testigos— y, por otro, esta nueva derivada penal que eleva la gravedad del caso, sin que ello suponga prejuzgar responsabilidades.

Aislamiento dentro del departamento

La denunciante sitúa el inicio de la situación en 2023, coincidiendo con la llegada del actual equipo municipal. Desde entonces, describe un entorno de trabajo marcado por el aislamiento dentro de su departamento y la ausencia de trato directo con su superior. Según su relato, el edil de Urbanismo evitó durante dos años dirigirse a ella personalmente, canalizando cualquier instrucción a través de auxiliares o mediante providencias formales. "Era la única funcionaria" a la que se le daban órdenes de ese modo, subraya. La única excepción fue una reunión en su despacho en la que, asegura, le gritó.

Tras una baja laboral por motivos personales, la situación empeoró. A su regreso, pidió que no se le asignaran funciones que no le correspondían, pero sostiene que continuó asumiendo trabajos ajenos a su puesto: revisión de informes de otros técnicos, corrección de irregularidades o tramitación de expedientes fuera de su ámbito. En paralelo, percibía un trato desigual dentro del departamento. Mientras a otros compañeros se les toleraban errores, a ella se le exigía corregirlos, una diferencia que vincula también al hecho de ser "la única mujer" del equipo.

Vigilancia y presión continuada

Pese a la falta de contacto directo, la funcionaria describe un seguimiento continuo de su actividad. "El concejal me persigue; si voy a tomar café con alguien ve desde su despacho con quién voy, vigila si estoy o no estoy. Es una constante obsesión con matices de género", afirma. Ese control se extendía, según explica, a llamadas reiteradas a su teléfono personal, en las que asegura que se producían gritos y situaciones de tensión que califica de "mobbing". "Lo tuve que bloquear", señala. También menciona mensajes de WhatsApp con reproches que considera irrelevantes —como críticas por aparcar mal— y que, en su opinión, buscaban provocar enfrentamientos para ridiculizarla públicamente.

La denunciante añade que otros miembros del equipo le trasladaron que el propio concejal reconocía una actitud de "inquina" y "ánimo de persecución" hacia ella, lo que, según sostiene, explicaría el clima de presión sostenida.

Reunión clave con presencia del alcalde

Ante la persistencia del conflicto, decidió acudir al alcalde, Enrique Cabaleiro, quien, según su versión, se comprometió a "limar asperezas". Sin embargo, lejos de solucionarse, la situación desembocó en una reunión que la funcionaria califica de "encerrona absoluta". En ese encuentro, de unas dos horas de duración, participaron el regidor, el concejal, el arquitecto, el aparejador y el secretario municipal. Aunque inicialmente se planteó para tratar la organización interna, terminó centrado en tres expedientes con irregularidades atribuibles a otros técnicos que se le reprocharon a ella.

"Decían que yo tenía que corregir sus errores y salvar las omisiones de los técnicos, que no está dentro de mis funciones", afirma, recordando que durante la reunión defendió que "cada funcionario es responsable de los informes que emite, en el orden administrativo e incluso penal". Según su relato, el encuentro no se limitó a cuestiones profesionales. "No era una reunión de trabajo espontánea, se llegó a hablar de temas personales, y el foco se ponía constantemente en mí", explica. En ese contexto, acusa al alcalde de actuar de forma coordinada con el resto: "La actitud del alcalde fue de ir en manada, todos a por mí, de manera premeditada y bien articulada". También asegura haber percibido "miradas intimidatorias y libidinosas".

Señalamientos de carácter personal

En su denuncia, la funcionaria introduce además mensajes de carácter personal atribuidos al regidor. "Yo tengo mensajes del alcalde en los que me dice por ejemplo ‘vaya escote’… ese tipo de consideraciones, diciendo ‘siendo tan guapa qué haces aquí’; una sexualización brutal", sostiene. Asimismo, insiste en que tanto el alcalde como el concejal fueron "los instigadores", y añade que el secretario, el arquitecto y el aparejador "también estaban alineados contra mí".

Tras ese episodio, acudió al médico por el estado de estrés en el que se encontraba. Según relata, el facultativo le indicó que debía actuar ante una situación grave, recordándole que la normativa prohíbe cualquier tipo de discriminación. "Me dijo que sabía lo que tenía que hacer, que no podía tolerarlo", explica. Su estado emocional era tal que afirma: "Yo no soy capaz de volver allí, hoy no dormí".

Respuesta institucional sin valoración de fondo

El Ayuntamiento de Tuy difundió el 8 de abril un comunicado en el que evita valorar los hechos y subraya su respeto al procedimiento judicial y a la presunción de inocencia. La institución defiende que dispone de "mecanismos de intervención técnica plenamente operativos" en materia de personal, que ya han sido aplicados "con éxito en ocasiones anteriores", y que garantizan que las relaciones laborales se ajusten a la normativa. También destaca el papel de la Concejalía de Igualdad y su "compromiso firme", recordando la aprobación en diciembre de 2025 del IV Plan de Igualdad entre hombres y mujeres.

El consistorio señala además que se encuentra en fase final de tramitación un "Protocolo de Prevención y Actuación frente al Acoso Laboral y Sexual", ya negociado con la representación sindical. Sin embargo, ese protocolo específico no estaba aprobado cuando ocurrieron los hechos denunciados, y el plan de igualdad del personal municipal sigue en elaboración, un elemento relevante en términos de prevención.

La decisión del juzgado de separar la posible vertiente de acoso sexual implica que los hechos presentan, en esta fase inicial, suficiente entidad como para ser analizados de forma independiente en el ámbito penal. El procedimiento continúa en curso y, por ahora, sin conclusiones definitivas, aunque con un impacto político evidente para el PSOE, que vuelve a quedar bajo escrutinio por este tipo de acusaciones.