El Gobierno vasco se niega a dar información sobre la suelta de etarras para proteger "su anonimato"

El Gobierno vasco de PNV y PSE se niega a facilitar información al PP vasco por el goteo incesante de etarras que salen de prisión, coincidiendo con el apoyo que Bildu brinda a Pedro Sánchez en Madrid. Entre los últimos terroristas favorecidos, Patoto, que ordenó el secuestro de José Antonio Ortega Lara, o los sanguinarios Anboto y Txeroki. La primera deberá regresar a prisión por decisión judicial. La excusa del Gobierno vasco, "protección de datos", según recoge la respuesta a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Se deniega el acceso" a la información solicitada ante "la imposibilidad material de facilitarla, por no poder garantizar su anonimización efectiva" —conversión de datos personales para que no se les pueda identificar—, señalan desde el Ejecutivo de Imanol Pradales, después de que el diputado del PP vasco Santiago López registrara un escrito en el Parlamento vasco para exigir el expediente por el que se concedió la semilibertad a Anboto, dadas las sospechas sobre un posible fraude en el procedimiento.

El PP vasco ha remitido una queja sobre la negativa del Gobierno vasco a facilitar datos que sí entrega en el caso de otros presos. Es decir, solo se niega a dar información cuando se trata de etarras. El texto de alegaciones del grupo de Javier de Andrés, al que ha accedido este periódico, recuerda que la excusa de la "anonimización efectiva", para evitar la "reidentificación indirecta", "no está motivada".

Las alegaciones del PP vasco

"La mera invocación abstracta de un riesgo potencial de reidentificación no satisface las exigencias de motivación reforzada que deben concurrir cuando se limita el derecho de información parlamentaria", recuerda el PP vasco, que este viernes preguntará en sesión de control al Gobierno vasco por este asunto. Un pleno del que se ausentará, precisamente, la consejera de Justicia, María Jesús San José.

Recuerdan, además, que "en respuestas anteriores a solicitudes de información parlamentaria, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha facilitado listados extensos de expedientes penitenciarios debidamente anonimizados", sin necesidad de incluir datos personales para garantizar su protección, lo que "evidencia que es posible".

La semana pasada, tanto De Andrés como el diputado López interpelaron en la sesión de control a Pradales y a San José por los terceros grados encubiertos que se están concediendo a etarras. El lehendakari y la consejera defendieron estas medidas, asegurando que se ajustan a la ley y que "no hay ningún clima de tensión".

"No aplican la ley; la retuercen, la exprimen y la tergiversan", reprochó el diputado del PP vasco al Ejecutivo. De Andrés recordó los ataques que están sufriendo sus sedes o medios de comunicación en el País Vasco. "Hay que dejar de tenerles miedo, pongamos fin a esto", dijo. Pradales negó la mayor.

La Fiscalía ha acusado también al Gobierno vasco de provocar una "conversión encubierta" para favorecer a Anboto, al darle un segundo grado oficialmente que, en realidad, es un régimen de semilibertad. Señaló que el Ejecutivo tergiversa un artículo de su reglamento penitenciario para favorecer la salida de la terrorista. El juez ha ordenado su regreso a prisión y ha criticado su "excarcelación" anticipada.