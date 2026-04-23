El PSOE carga contra los pactos en Extremadura y Aragón y Puente equipara la "prioridad nacional" con el nazismo

Recién salido del horno el pacto en Aragón entre PP y Vox, tras el alcanzado también en Extremadura, el PSOE ha cargado contra unos acuerdos que nacen del resultado de las urnas y de la voluntad expresada por los ciudadanos.

"Son malos tiempos para territorios que por desgracia tienen gobiernos absolutamente reaccionarios, pero yo creo que ese tiempo pasará y será pronto", ha sostenido el ministro de Transportes, Óscar Puente, desde Villalar de los Comuneros (Valladolid) con motivo del Día de Castilla y León, advirtiendo de "lo que se les viene encima" a la población de Castilla y León.

De hecho, Puente ha ido más allá y ha comparado el concepto de "prioridad nacional" con el auge de Hitler y el ascenso del nazismo, asegurando que "es claramente xenófobo y racista" y que "retrotrae a los años 20 y 30 del siglo XX, a lo peor del siglo XX".

"Después de meses de paripé de negociación, lo que ha alumbrado la derecha y la extrema derecha es el pacto más retrógrado, más inhumano y más en contra de la igualdad de este país que se conoce en décadas", ha denunciado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también desde Valladolid.

Fuentes socialistas sostienen que estos pactos responden a "un reajuste de intereses" y a "un ejercicio de supervivencia política". Aseguran, además, que se trata de un acuerdo "amortizado desde su origen y con fecha de caducidad": "durará menos que un yogur", apuntan, al considerar que no obedece a un proyecto de futuro, sino a la necesidad inmediata de "mantenerse en el poder".

Por su parte, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha puesto el acento en el concepto de "prioridad nacional", al que ha tachado de "bochornoso", insistiendo en que es "inconstitucional" y en que el Gobierno estará "muy vigilante".

En Ferraz aseguran que estos acuerdos nacen débiles y condicionados, y que suponen una cesión plena a las políticas de la formación de Santiago Abascal.