El PSOE planta a los saharauis en la reunión urgente para desbloquear la ley de la nacionalidad

El PSOE no acudió este miércoles a una reunión urgente solicitada por el representante del Frente Polisario "a todas las formaciones políticas" del Congreso para tratar la exclusión de los apátridas del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, y Sumar aseguró que, sin los socialistas, cuentan con "mayoría" para "desbloquear" la proposición de Ley sobre concesión de nacionalidad española a las y los saharauis nacidos bajo la administración española.

Según han informado a Europa Press fuentes de Sumar, la reunión del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental tuvo lugar este miércoles a las 11:00 horas en la Cámara baja y a la misma asistieron diputados del PP y de buena parte de los socios del Gobierno: Sumar (IU y Más Madrid), ERC, Bildu, PNV, Podemos y el BNG. En cambio, el PSOE, Vox y Junts no acudieron.

"Estaban convocados todos los grupos parlamentarios y no han asistido ni Junts, ni el Partido Socialista, ni Vox. En todo caso, las fuerzas políticas que hemos participado representamos una mayoría parlamentaria", aseguró el portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión.

En este sentido, aseguró que, durante la reunión, ha habido "un grandísimo acuerdo, unánime" sobre la necesidad de trabajar para que "desaparezca" la "discriminación" que supone la "exclusión" del pueblo saharaui en el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, y para que "puedan optar a obtener a la mayor brevedad posible sus permisos de residencia y de trabajo".

En cuanto a la vía para solucionar esta situación, subrayó que cuentan con "mayoría" para "desbloquear" la tramitación de la ley de nacionalidad de los saharauis y espera que el PP "colabore activamente" para su aprobación, "en coherencia con las posiciones que ha venido manteniendo".

Aunque reconoció que podría haber "otras soluciones técnicas", no las han aconsejado porque creen que hace que los ciudadanos saharauis "pierdan derechos". "De lo que se trata es de que conserven los mismos derechos que el proceso de regularización da, por ejemplo, a los solicitantes de asilo", insistió.

En esta misma línea, la portavoz de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, pidió "responsabilidad" al PSOE y le afeó que la "exclusión de los saharauis" del real decreto para la regularización "atiende obviamente a razones políticas".

En cualquier caso, indicó que al PSOE "no le va a quedar más remedio que desbloquear" la ley para nacionalizar a los saharauis porque hay "una mayoría que exige que salga adelante". De hecho, añadió que los propios socialistas han presentado "enmiendas bastante buenas".

A su juicio, todas las formaciones políticas tienen "un compromiso, no solamente con el pueblo de Sáhara Occidental" sino también con "las 15.000 familias que acogen cada verano a niños y niñas saharauis" que "viven el drama de este proceso de regularización, de acceso a la sanidad, de empadronamiento".

"Al final la exclusión de los ciudadanos y las ciudadanas saharauis afecta desde la infancia hasta las personas adultas y yo solo quiero enviar un mensaje de tranquilidad de que estamos trabajando en ello, también darles ese mensaje de esperanza de que la exclusión no va a frenarnos, no nos vamos a quedar de brazos cruzados", subrayó.

"Esfuerzo" de los grupos parlamentarios

Por su parte, el delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, lamentó que "la ausencia del Partido Socialista forma parte de la última política que está haciendo el Gobierno a nivel de la cuestión saharaui" al tiempo que ha celebrado que la presencia del PP "demuestra esta mayoría parlamentaria que siempre ha existido en todas las iniciativas sobre la cuestión del Sáhara Occidental".

"Hemos agradecido el esfuerzo que se está haciendo por parte de los grupos parlamentarios para solventar esta situación de exclusión de un colectivo muy importante y están trabajando para darle una solución, que es el objetivo primordial de todo esto y lo que nos preocupa en estos momentos", zanjó.

Los apátridas estaban mencionados en anteriores borradores del Real Decreto del proceso de regularización extraordinaria de migrantes. Si bien, el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el texto, pedía retirar esta mención específica junto con los solicitantes de protección internacional y recordaba que el ordenamiento jurídico español contiene una regulación específica de la situación o estatuto de apátrida, distinta de la que figura en el grupo normativo aplicable a la extranjería.

La modificación introducida tras el dictamen del Consejo de Estado no afecta a la inclusión de los saharauis, sino a la posibilidad de compatibilizar dos procedimientos: la regularización y el reconocimiento del estatuto de apátrida, que en un 90% corresponde a saharauis en España. Los solicitantes de apatridia, al contrario, que los solicitantes de protección internacional, no tienen derecho a trabajar mientras se resuelve su solicitud que, según fuentes jurídicas, aunque debería resolverse en tres meses, está tardando entre dos y tres años.