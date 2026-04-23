Festivo en el Congreso: la Diada impone la agenda parlamentaria

Este jueves, el Congreso de los Diputados echa el cierre con la excusa del festivo en Aragón y Castilla y León. Una decisión que no es casual, sino la prolongación de la senda marcada el pasado mes de septiembre, cuando la Mesa accedió a suspender el pleno del 11 de septiembre por coincidir con la Diada.

Aquello, vendido por el PSOE como un gesto de "respeto" con sus socios independentistas catalanes, fue una estrategia para evitar que el Ejecutivo perdiera una votación y supuso un punto de inflexión: por primera vez, la agenda parlamentaria quedaba supeditada a las exigencias del independentismo convirtiendo la Cámara Baja en una institución a demanda.

La reacción no se hizo esperar. Desde la oposición, la portavoz del PP, Ester Muñoz, recordó que "en 47 años" jamás se había interrumpido un pleno por una festividad autonómica. Un precedente que, lejos de ser puntual, ha abierto la veda a una práctica que desdibuja el funcionamiento ordinario de la Cámara.

En este contexto, la acumulación de jornadas sin actividad —ya sea por festivos autonómicos, periodos electorales o la reducción de iniciativas parlamentarias— alimenta la percepción de un Congreso con menor intensidad política. Una circunstancia que favorece a un Gobierno cuya debilidad parlamentaria se evidencia en cada votación. A ello se suma que la Cámara funciona en apenas dos periodos ordinarios, de febrero a junio y de septiembre a diciembre, mientras que meses como enero y agosto son inhábiles

La próxima fecha que volverá a alterar el calendario parlamentario será el 9 de junio, con motivo del Día de la Región de Murcia, ya que el festivo del 2 de mayo en Madrid cae este año en sábado y no tendrá incidencia en la actividad de la Cámara. Así, tanto esta semana como la de junio verán reducidos sus plenos a dos días en lugar de los tres habituales.