Silvia Intxaurrondo presume de hacer "información honesta" y espera disculpas de Feijóo

Silvia Intxaurrondo ha sido una de las últimas invitadas al programa Al cielo con ella, el programa de TVE presentado por Henar Álvarez y, durante la charla, recordaron uno de los momentos televisivos más polémicos de la presentadora: su entrevista en La Hora de La 1 a Alberto Núñez Feijóo en julio de 2023 con motivo de las elecciones generales. Henar se interesó por cómo se sintió su entrevistada aquel día, ya que, desde un punto de vista personal, había hablado "muy poco" de ello.

"Se siente muy bien, pero lo mejor es que lo estás haciendo teniendo toda la razón, sabiendo que tienes el compromiso de ese político de que, si tienes razón, vuelve y te pide perdón. ¿Qué habrá pasado que todavía no lo ha hecho? Pero tiempo y paciencia tengo", aseguró, exigiendo las disculpas que cree merecer por parte del líder de la oposición. A pesar de esta especie de exigencia, Intxaurrondo aseguró que en el fondo "no me molesta nada y eso es lo que más les fastidia".

La periodista de TVE convirtió aquella entrevista en un auténtico y agresivo debate, interrumpiendo constantemente al entonces candidato popular, recriminándole sus opiniones y coloreando sus declaraciones con gestos y caras que dejaban ver su desacuerdo.

El primer choque con el líder del PP llegó cuando la periodista habló del pacto en Extremadura presentando a Feijóo como culpable porque "obligó a María Guardiola, a una mujer de palabra, a romper su compromiso". El popular negó categóricamente haber obligado a nada a su candidata en Extremadura, ante lo que la periodista dio un giro llamativo afirmando que "la obligarían con su beneplácito", lo que como bien señaló Feijóo incluso con tono irónico "es completamente distinto".

Siguiendo esta línea, Intxaurrondo confesó además que lamenta que el PP lleve sin acudir a su programa "un rato largo", en un intento de hacerle "luz de gas", como si no existiera el programa. Sin embargo, insistió en que se siente bien con su forma de informar a la audiencia: "Hacemos información honesta que llega al mayor número de gente posible y que queremos hacer mejor cada día que pasa".